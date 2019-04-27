بالصور.. عثمان ذو النون يلتقي بالدكتور عبد الله حمدوك ويقول عنه: سيخدم السودان من داخل السلطة ومن خارجها

التقى الناشط السوداني عثمان ذو النون بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بالسوداني الشهير الدكتور عبدالله ادم حمدوك الذي تم تعيينه وزيراً للمالية في إحدى حكومات الرئيس المعزول عمر البشير إلا أن حمدوك رفض المنصب.
وكتب ذو النون على فيسبوك بحسب ما نقل محرر النيلين (عامل كونيكشن في اديس ابابا عشرة ساعات عشاااااان افتش الزول ده بعيدا عما يجري .. سااااي للدنيا والزمن ..
دكتور عبدالله ادم حمدوك …
شهادة لله والوطن في حق رجل اول مرة التقيه
الرجل بعييييد جدا عن طمع السلطة .. وسيخدم الوطن من داخل السلطة ومن خارجها
..
مدرك تماااااما لتعقيدات المرحلة .. ويري بدقة فاحصة مخاوف القادم …وينظر بحيادية قل ان تتوفر في احد
..
ادامك الله ذخرا للوطن .. وكل الوطنيين الخلص ..
..
وحواء السودان ولااااااااااااااادة
..
يارب يجي يوم ونشوف البلد دي تستفيد من كل خبراتها المشتتة في أصقاع الأرض
..
بلد تلمنا كلنا من غير فرز في حرية سلام وعداااااالة)..
ويشير محرر النيلين أن عثمان ذو النون الذي إشتهر بمعارضة النظام السابق يحظى بأكثر من 300ألف متابع لحسابه على فيسبوك ويعتبر هو السوداني الأكثر متابعة على فيسبوك وتفوق على الإعلامية لوشي المبارك التي كانت تحظى في وقت سابق بأكثر عدد من المتابعين لحساب شخصي على فيسبوك.
6 التعليقات
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محمد حسين
2019/04/27 at 5:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
حمدوك حمدوك..خلاص ح يحل مشاكل الاقتصاد كلها.!!! . ناس وهم و شعب ساذج.!!!!
اعثمانو
2019/04/27 at 8:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
حمدوك سوداني ابن بلد بس ذو النونين فلاتي نيجيري شو خصو بالسودان
مشاتر
2019/04/28 at 2:04 م (UTC 2) رابط التعليق
يبقى نيجيري يبقى حبشي المهم البلد شايلانه كلنا
يا عنصري ومغرور …………
سوداني مغبووووون
2019/04/27 at 10:43 ص (UTC 2) رابط التعليق
كرهتونا .. ماشط .. ماعط .. سايط ..
زول ادوهو منصب ورفضو ده معيار انو هو الحايحل مشاكل السودان !! عالم وهم
وبعدين ذو النون ولا ذو التا … هو ذاتو شن طعمو (300 الف متابع على الفيسبوك ) ؟؟؟ دى موهلاتو عشان يحى يوزر فى البلد!!
سبحان الله
كاردشيأن عندها ملايين البشر قدر عدد الشعب السودانى متابعين جعباتها ( الناشطة لمن بى هناك ) .. ماحصل يوم سمعنا امريكا قبلت ترشيح منها لمدير مركز صحى فى صحراء أريزونا ..
بلد شنو دى .. نخلص من الرخم يجونا الوهم ..!!!
كالو
2019/04/27 at 2:16 م (UTC 2) رابط التعليق
يااا عالم ياا وهم قولو خبير أو اصمتو .. لا عاجبكم العجب ولا الصياام في رجب .
ابو قصى
2019/04/28 at 7:09 ص (UTC 2) رابط التعليق
اي واحد داير يركب سرج الثورة ابعدوه … خاصة المدعو ذنو النون ده عامل فيها وطني وهو ما وطني ولا سوداني