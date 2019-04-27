هروب المسؤول الأول من “كتائب الظل” بـ”القضارف”









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هرب المسؤول الأول من جهاز الأمن الشعبي الى جهة غير معلومة، وكشفت مصادر عليمة عن هروب مسؤول جهاز الأمن الشعبي بالقضارف، التابع لنظام الأنقاذ البائد .

وقالت المصادر إن المدعو “عماد عوض السيد” الذي كان يشغل مهام مدير جهاز الأمن الشعبي بالولاية لأكثر من (10) سنوات، شهدت فترته كثيراً من الإنتهاكات والمضايقات والتعذيب ضد المواطنين .

ولفتت المصادر الى أنه تولى عملية القبض على عدد من المتظاهرين الشىباب وأرتكب فظائع ضدهم إبان فترة الحراك، وأنه كان يقود بنفسه “كتائب الظل” التي تقمع المتظاهرين .

وأضافت ذات المصادر أن الر جل توارى عن الأنظار بعد سقوط نظام الإنقاذ، وبينت المصادر أنه كان موظفاً بديوان الزكاة بالقضارف، وظل مفرغاً عن العمل فيه لأكثر من (10) سنوات .

وبحسب المصادر فإنه قام بتكليف أحد إتباعه بأخذ إجازة سنوية له، وكشفت المصادر أن العربة التي كان يستقلها تابعة للأمن الشعبي، وهي موديل 2017م، فيما تسود موجة من السخط والتذمر وسط الثوار بعد تماطل الحاكم العسكري بالولاية من تنفيذ مطالب الثوار والقبض على رموز النظام ومصادرة ممتلكات وواجهات النظام البائد بالولاية .

حيث قالوا وبحسب صحيفة المجهر، إن بعض رموز النظام ما زالوا يمتطون تلك العربات، وحذروا من التأخر في القبض على رموز النظام الذي قد يمكن بعضهم من الهروب والعبث بالأصول الثابتة والمتحركة .

الخرطوم (كوش نيوز)