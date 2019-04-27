عاجل : إصابات واتلاف لسيارات نتيجة هجوم على اجتماع شورى المؤتمر الشعبي بالخرطوم والحزب يعلن عن مؤتمر صحفي









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أسفر هجوم قام به أعداد من المواطنين على اجتماع شوري حزب المؤتمر الشعبي، المنعقد بصالة قرطبة بضاحية الامتداد بالخرطوم يوم السبت عن عدد من الإصابات وسط المؤتمرين من عضوية المؤتمر الشعبي واتلاف عدد من السيارات الخاصة بهم، وتحطيم بعض أجهزة القاعة التى أقيم بها الاجتماع، بحسب مانقل محرر “كوش نيوز”.

وقال شهود عيان إن الهجوم قام به مجموعة من الشباب رددوا شعارات ثورية وهتافات ضد المؤتمر الشعبي، فيما لم تدل أي جهة رسمية عن حقيقة الحادثة.

وأعلن المؤتمر الشعبي عن مؤتمر صحفي يعقد بداره مساء اليوم السبت لكشف تفاصيل ما حدث.

وفي الأثناء نشر شهود عيان خبراً عن هجوم آخر على أسرة الشهيد “واقد محمد الدخري” صباح السبت بمنزلهم وتكسير سيارة والدته وحصبهم بالحجارة وأساءوا لهم بأقبح الألفاظ.

” واقد” هو الابن الوحيد بين أسرته، استشهد قبل سنوات في معركة تحرير مدينة ابوكرشولا الشهيرة جنوبي كردفان.

كوش نيوز