أردوغان: جهات تعمل على “ابتلاع” السودان









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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن السودان تعرض لتدخلات خارجية في جميع شؤونه خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أنه تم تقسيمه أولاً من قبل جهات، وأنها الآن تحاول ابتلاعه، وأكد أن بلاده ستواصل دعم أشقائها في السودان.

ونبه أردوغان إلى أن السودان يعدّ بمثابة القلب لأفريقيا، وأن ليبيا تعد مسرحاً لـ”سيناريوهات مظلمة تستهدف أمن المنطقة، كما نأمل بتشكل حكومة جزائرية تستمد قوتها من شعبها في أقرب وقت”.

وقال الرئيس التركي بحسب ما نقلته الشروق – إن المنطقة تحولت إلى برميل بارود، بسبب ممارسات إسرائيل التي لا تعترف بالحقوق والقوانين والأخلاق، وأضاف “مرتفعات الجولان لسوريا وليست لإسرائيل التي هي كيان محتل”.

وأكد أردوغان، في كلمة خلال الاجتماع التشاوري لحزبه في أنقرة، تعليقاً على عدد من الملفات الإقليمية، أن السودان يعد بمثابة “القلب لأفريقيا، حيث تعرض لتدخلات خارجية في جميع شؤونه، خلال الفترة الماضية”. وشدّد الرئيس التركي على الأهمية الكبيرة لأمن واستقرار السودان بالنسبة لمنطقتي شرق ووسط أفريقيا. وأعرب عن أمله في أن تنتهي الأحداث التي تشهدها البلاد بما يتوافق مع مطالب وتطلعات شعبها.

كوش نيوز