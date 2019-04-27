المجلس العسكري يدين الاعتداء على إجتماعا للمؤتمر الشعبي









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ادان المجلس العسكري الانتقالي في تعميم صجفي تحصلت (سونا) علي نسحة منه ادان الاعتداء والتخريب الذي استهدف اجتماعا لحزب المؤتمر الشعبي بصالة قرطبة بالخرطوم، مؤكدا حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار بما يتيح الممارسة السياسية والتعبير السلمي للجميع ويضمن عدم تصادم المجموعات والكيانات في هذه المرحلة الدقيقة .

وفيما يلي تورد (سونا) نص التعميم الصحفي

ظل المجلس العسكري الإنتقالي حريصا على الأمن والإستقرار بما يتيح الممارسة السياسية والتعبير السلمي للجميع ويضمن عدم تصادم المجموعات والكيانات في هذه المرحلة الدقيقة .. والمجلس اذ يعضد هذا الحرص يدين ماحدث اليوم في صالة قرطبة ويؤكد إن هذا التصرف العدائي سلوك مرفوض وغير مسئول ويستوجب الوقوف عنده حتى لا يتكرر بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومواجهة مثل هذه التصرفات بالردع الكافي والحسم الفوري وندعو الجميع للابتعاد عن العنف والإعتداء علي المواطنيين وممتلكاتهم ومرافق الدولة وأخذ القانون باليد فالحرية للجميع نمارسها بروح المسئولية الوطنية حتى تتجاوز بلادنا هذه المرحلة .

الخرطوم 27-4-2019م (سونا)