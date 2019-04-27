(باج نيوز) يكشف تفاصيل الاجتماع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في السودان









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علم (باج نيوز) من مصادر موثوقة، أن الاجتماع الثاني الذي انعقد مساء يوم (السبت) بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، اتفق على تكوين مجلس مختلط من مدنيين وعسكريين.

وبحسب مصادر مقربة من المجلس العسكري، أن قوى التغيير اقترحت تمثيل ثمانية مدنيين في المجلس وسبعة عسكريين في حين رفض المجلس العسكري الاقتراح، وقدم نسبة أخرى تتمثل في سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس رأى تكوين 10 أفراد أمراً مناسباً لإدارة المرحلة الانتقالية.

وبحسب المصادر أنه من المقرر عقد اجتماع غداً لمواصلة المشاورات بين الطرفين.

في ذات السياق، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عضو التفاوض مع المجلس العسكري عمر الدقير، لـ(باج نيوز) إنه تم الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على تشكيل مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.

الخرطوم: باج نيوز