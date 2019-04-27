المؤتمرالشعبي: 64 جريح من عضويتنا في أحداث يوم السبت









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أكد الاستاذ إدريس سليمان الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي أن 64 من أعضاء الحزب أصيبوا بجراح جراء الاعتداء الذي حدث اليوم على فعاليات مؤتمر شورى الحزب بصالة قرطبة بالخرطوم، واصفاً الذين قاموا بالاعتداء بالفئة القليلة المغرر بها من بعض الشباب.

وقال سليمان في التصريح الذي أدلى به مساء السبت بدار الحزب أن المؤتمر الشعبي ظل على الدوام يدعو للسلام والعدالة والحرية ومجابهة الفكرة بالفكرة بعيداً عن العنف، مبيناً أن العنف يولد عنف مضاد ، موضحا أنهم يضعون صوب أعينهم أمن وإستقرار وسلام السودان.

وأضاف الامين السياسي للمؤتمر الشعبي أن حزبهم من المشاركين المؤثرين في الثورة السودانية عبر كوادره الناشطة في ذلك وان الحزب إحتسب العديد من الشهداء في الثورة من بينهم الشهيد المعلم أحمد الخير وغيره، مشيراً لجهود الحزب التي بذلها لكف أيدي النظام البائد عن المتظاهرين وانهم شددوا على عدم الاعتداء على المتظاهرين من قبل أجهزة النظام أو التنكيل بهم.

وجدد إدريس سليمان دعوة المؤتمر الشعبي للتوافق والتراضي الوطني بين جميع الاحزاب السياسية وأن يشارك الجميع في بناء دولة الديمقراطية وسيادة القانون ونبذ الاقصاء والعزل السياسي ،مؤكداً أن الجميع شاركوا في الثورة وهي ثورة الشعب السوداني كله.

الخرطوم في 27-4-2019 (سونا)