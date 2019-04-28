رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في السودان يفاجئ وفد قوى الحرية والتغيير بكلمة (الحصة وطن)









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فاجأ رئيس المجلس العسكري الإنتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وفد تفاوض قوى الحرية والتغيير في الاجتماع المشترك الذي انعقد يوم السبت قليل بالقصر الجمهوري، بقوله (الحصة وطن).

وأضاف (أنا ما جزء من الاجتماع دا لكن جيت أقول ليكم الحصة وطن) وغادر الإجتماع، الذي يترأسه نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو للتشاور حول الرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الإنتقالية.

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