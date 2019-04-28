اطلاق سراح (29)نزيلا بسجن نيالا

اطلق ديوان الزكاة بولاية جنوب دارفور سراح (29)نزيلا بسجون الولاية بتكلفة بلغت( 942360)جنيه ضمن نفرة المنفقين تحت شعار(من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة).
وأشاد والي جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود بديوان الزكاة والمنفقين مشيرا إلى أن السجن إصلاح وتهذيب للنفس داعيا الذين اطلق سراحهم إلى الابتعاد عن ما يتسبب فى دخول المرء الى السجن مطالبا بترك الشحناء والبغضاء والابتعاد عن المشاكل وعكس الوجه المشرق للولاية .
وقال أمين ديوان الزكاة بالولاية يحي أحمد عبد الله القمراوي اليوم لدى مخاطبتة احتفال إطلاق النزلاء بسجن نيالا أنهم رصدوا إثنين مليون جنيه للغارمين لكن وجدنا أن 29 سخصا انطبق عليهم الضوابط الشرعية الخاصة بالغارمين.
ووعد بان ينفذ البرنامج كل ثلاث اشهر بدلا من ان يكون موسميا. وقال القمراوي الجديد في البرنامج أننا قمنا بتسليم كل شخص اطلق سراحه مبلغ (5) آلاف جنيه .واشار مدير السجون والاصلاح بالولاية العقيد صلاح الدين إبراهيم إلى ان ديوان الزكاة درج على القيام بعمل مستمر في السجن بإطلاق سراح الغارمين سنوياً لافتا إلى إرتفاع المبلغ هذا العام إلى مايقارب المليون جنيه بخلاف السنوات الماضية مؤكدآ تعاونهم المستمر مع الزكاة .
سونا
1 التعليقات
تسقط بس
2019/04/28 at 4:40 م (UTC 2) رابط التعليق
هل هي شيكات عادية ام اطلاق كوادر المؤتمر الوطني المتورطين في الفساد و تمويل التحلل من الزكاة
عشرة مليار لثلاثين شخص لماذا لا يتم صرفها على الفقراء خارج السجن و اطلاق سراح هؤلاء مع تقصيد الديون
هذه عملية فساد و سرقة واضحة جدا على المجلس العسكري التحرك و الضرب بيد من حديد