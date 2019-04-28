اتهام علي عثمان والجاز والمتعافي بالتورط في فساد مشروع الجزيرة

وجهت اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي الجبهة الوطنية للتغيير بتسليم ملف فساد بيع وإهدار أصول مشروع الجزيرة للنائب العام فوراً.
وقال القيادي بالجبهة محمود عبد الجبار لـ (الإنتباهة) أمس إن الجبهة ستعقد اجتماعاً اليوم تحدد فيه موعد تسليم الملف كاملاً حول فساد المشروع للنائب العام، واتهم مسؤولين في النظام السابق بالتورط في فساد المشروع، منهم (علي عثمان محمد طه، عوض الجاز، الزبير بشير طه، عبد الحليم المتعافي والشريف أحمد عمر بدر)، وأكد أن هؤلاء كانوا في مناصب متعددة لها علاقة بالمشروع، وجزم بأن مشروع الجزيرة دُمر بمؤامرة من الإنقاذ، لجهة أنه كان من أكبر المشروعات المنتجة للقمح، وقال إن بعض قيادات النظام الساقط تآمرت لتدمير المشروع واستيراد قمح من الخارج لمصلحة أفراد معينين.
الخرطوم: عبد الرحمن صالح
صحيفة الانتباهة
1 التعليقات
جميل بثينة
2019/04/28 at 7:06 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا هو الكلام الصاح هؤلاء المجرمين دمروا كل شئ فى السودان حاسبوهم
كل شئ ولازم العاقب يكون قاسي وكبير حتى يكونوا عظه لكل شخص يحاول
يلعب او يدمر مشاريع واصول ومدخرات هذه البلاد والله المستعان