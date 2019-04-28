السودان ينال تكريماُ لأدواره الانسانية تجاه اللاجئين

في إطار انعقاد اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب الدورة العادية (٦٤ ) بجمهورية مصر العربية شرم الشيخ وبمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة باللاجئين، تم تكريم السودان ضمن خمس دول ، نظرا لدوره الإنساني الكبير الذي ظل يقدمه تجاه اللاجئين من عدة دول افريقية وعربية، والتزامه باستضافتهم رغم التحديات الكبيرة التي ظلت تواجهه على المستوى الوطني.
وقد تمثل التكريم في منح السودان شهادة تقديرية ودرعا من قبل السيدة/ سوياتا ميجا ،رئيسة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب تقديرا وعرفانا من اللجنة بدور السودان في استضافة اللاجئين.
هذا وقد تسلم الدرع وشهادة التكريم ممثل السودان الدبلوماسي / أسامة عبد الرحمن شرف الدين مبتعثاً من السفارة بالقاهرة، والذي شكر اللجنة على هذا التكريم موضحا دور السودان المتواصل من أجل الزود عن قضايا اللاجئين، حاثاً المجتمع الدولي على تقدير مجهودات السودان ومساندته في هذا الصدد، مضيفاً بأن استضافة اللاجئين واجب أخلاقي تمليه الأديان السماوية والقيم الإنسانية وتعززه المعاهدات والمواثيق الدولية.
سونا