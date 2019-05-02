بين الشيخ عبدالحي يوسف ومزمل ابو القاسم

وتتواصل حملة الشيطنة للشيخ الدكتور عبدالحي يوسف في زمن خنس فيه صوت الحق وانزوى مفسحا المجال لاحاديث الافك والبهتان واحزنني ان عددا من الاقلام خاصة في الاسافير نالت من الشيخ الجليل بالرغم من علمهم انه لا تاخذه في الحق لومة لائم وانه صدع بنصائح مدوية على مدى سنوات قبل سقوط النظام السابق اوردنا بعضها في مقالنا الاخير .
على ان ما احزنني ان يتهمني الاخ مزمل ابوالقاسم بالكذب ، سبحان الله ، اتهم بالكذب بعد ان بلغت من العمر عتيا ..اتهم بالكذب انا الذي ظللت امقت الكذابين ربما منذ بواكير الشباب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا يكون كذابا؟! يتهمني بالكذب نافيا بذلك قولي انه تهكم من الشيخ عبدالحي يوسف في مقاله الذي كان الاولى ان يوجه الى بني علمان ممن تطاولوا على الله ورسوله وشرعه!
ثم قال مزمل إن الطيب زعم ان الشيخ عبدالحي لم يقصد بهجومه عموم المعتصمين في ميدان القيادة العامة مضيفا انه لو صح ما زعمه الطيب مصطفى من أن كلام عبدالحي كان موجها لجهة بعينها او لون سياسي بذاته او فرد باسمه لما كانت لنا مع الشيخ قضية!
اذا كان الامر كذلك فالحجة بيننا وبينكم اخي مزمل ما قاله الشيخ عبدالحي في حشد الدعاة الذي انتظم قبل ايام قليلة في قاعة الصداقة مع بعض قيادات المجلس العسكري فلنقرأ بعض ما قاله الشيخ عبدالحي بالنص ليحكم القراء بعد ذلك هل كان الشيخ يقصد المحتجين الذين ارغى مزمل وازبد دفاعا عنهم بدون اي مسوغ ام كان يقصد من يقودون الحراك من الشيوعيين وحلفائهم من بني علمان؟
قال الشيخ عبدالحي : (بعض الناس ممن يكرهون ما انزل الله يريدون ان يخدعوا الشباب ويصوروا لهم ان الدعاة كانوا مطية للظالمين)
بربكم هل كان الشيخ عبدالحي يقصد بقوله هذا الشباب المعتصمين كما ادعى مزمل ام خادعيهم من الكارهين لما انزل الله من امثال الشيوعي محمد يوسف زعيم تجمع المهنيين والقيادي بالحركة الشعبية جناح الحلو الذي دعا الى (تحرير الدولة من الدين) في تعارض مع قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) وغيرها من الآيات المزلزلة؟! وكذلك الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين الشيوعي رشيد سعيد الذي قال (هذه الثورة ضد نظام ينادي بالدولة الاسلامية)؟!
ثم قال عبدالحي : عندما ندعو الى حشد فاننا نريد ان (نكذب اناسا يريدون ان يقصوا دين الله من الحياة ويدعون انهم يمثلون الشعب)
من هؤلاء الذين يسعون الى اقصاء الدين من الحياة يا مزمل غير بني علمان من الشيوعيين قيادات اتحاد المهنيين الذين استشهدت ببعض مقولاتهم؟!
ثم يقول شيخنا الجليل للدعاة المحتشدين في قاعة الصداقة : ( فاياكم ومن يريد ان يجعل بيننا وبين الشباب حاجزا) بالله هل اوضح من هذا كدليل على ان الشيخ لا يقصد الشباب المحتجين بقدرما يقصد المحادين لله ورسوله ممن اختطفوا الحراك ويسعون لتسخير المحتجين من الشباب لتحقيق اجندتهم العلمانية الهابطة؟!
اكتفي بهذا القدر لاقيم الحجة على مزمل فهل تراه يعتذر بكل شجاعة عن ما بدر منه تجاه الشيخ عبدالحي وهل نراه (مندعرا) بذات الحدة انتصارا لدين الله الذي تطاول عليه اؤلئك العلمانيون الذين بلغ بهم الزهو درجة ان ظنوا ان الدين كلأ مباح ينال منه كل رويبضة وفاسق؟!
اما تكذيب مزمل لي وادعائه انه لم يتهكم من شيخنا الجليل انما اتى (قوله مهذبا لينا) فاني احيله الى بعض عباراته الساخرة التي اوردها في مقاله ومن ذلك مثلا قوله لعبدالحي انه ورفاقه العلماء نصحوا الرئيس السابق بعد ان (تناولوا معه ما لذ وطاب من الطعام)! وقوله لعبدالحي (انزل من برجك العالي وتعال) الى الشباب المعتصمين لترى فعلهم بدلا من (تجييش البسطاء ضدهم) ثم تهكمه من تدبيج الخطب احتجاجا على قتل المسلمين الروهينجا والفلسطينيين في حين انه استعصم عن الخروج مع المحتجين وغير ذلك كثير وقد اجد العذر لمزمل انه لا يرى كل ذلك تهكما وتطاولا انما قول لين ومهذب بالرغم من اني اراه غير ذلك.
الطيب مصطفى
صحيفة الإنتباهة
8 التعليقات
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احمد
2019/05/02 at 2:24 م (UTC 2) رابط التعليق
وين انت لمن ود احتك الخائن كان حاكم……………..الله ينتقم منك و منه كلكم فسده……مكانك السجن لو في عدل
جي جي
2019/05/03 at 8:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
الطيب مصطفي اسم جميل لشخصيه كرييييهه.انت للان عندك نفس تكتب وتنقض .شيل شيلتك عرمان في السودان شيل بقجتك واهرب.لكن انا واثق ان عرمان لو قابلك سوف يصافحك بحرارت السودانبين ويستضيفك في منزله ويكرك.ولا يسالك عن كل الكتابات التي كتبتها عنه لان لو كان شيوعي حسب ماتدعي انت فهو يطبق تعاليم الاسلام عكسك انت الذي تدعي الاسلام.لم يرد عليك طيله السنوات التي كنت تكتب عنه.وهذه من صفات المسلمين الحلم وعدم الانتقام.اما انت تحفظ ايات من القران للسباب والهمس واللمز الذي نهي عنه الاسلام.ان كان ياسر شيوعي لا يعرف الله كيف تستدل باقناعه بالقران وهو لا يامن برب القران.خسئت وبارت تجارتك.وانتظر الحساب.علي شركاتك واستثماراتك من مال الشعب.انت كان عندك عمل مع سوداتل وطلبت من زملاك ترشيح واحد من مهندسي سوداتل يعمل معاك هل اوفيته حقه وانصفته ام تركته هايم ولهفت المال وتركته .لا نقول لك اتفي الله لانك لا تعرف الله كنت تعرفون شيخكم الترابي وتطيعونه اكثر من ربكم.لان تحسبون الترابي هو ربكم طيروا مع ابن اختك واخوانه عليكم االعنه
أب زرد
2019/05/03 at 4:52 م (UTC 2) رابط التعليق
اتمنى ان تقرأ هذا التعليق يا افندي الكبانية يا الطيب دلوكة، ما خصاني ما كتبته لكن استوقفني بداية ردك وأنك مش شخص كذاب!!!!!!!! ارجو ان تحترم عقليات من يقرأ مثل هراءك هذا يا الطيب دلوكة لأن اي طفل في السودان يعرف أنك كاذب أشر مثلك مثل ابن أختك الكاذب الأكبر والذي ظل يكذب على الشعب السوداني طوال ثلاثين عاما، إن شاء أنت وهو وعبد الحي الدعي بتاعكم دا تاخدوا ثلاثين سنة في سجن سواكن مش كوبر، كلكم يا كيزان العفن والقيح لعنة الله عليكم دنيا وآخرة
علاء الدين خيرى
2019/05/04 at 10:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
الطيب بقج !!!!!!!! الى أين تسير مع ود أختك البشير ؟؟؟؟؟؟
ابو محمد
2019/05/04 at 2:08 م (UTC 2) رابط التعليق
انت عندك نفس تكتب كمان لازلت فى ضلالك القديم ود اختك ثلاثين سنة يكذب هو وحركتم الضلالية باسم الدين انت كنتة وين وعك الاخوانى عبد الحى لن نمح بتجارة الدين مرة اخرى فى السودان الطاهر ان شاءالله ننشر الاسلام الصحيح فى العقيدة والتطبيق ونمحو اثاركم الضلالية يامجرمين قال شنو كمان اسلاميين كفاية ضلال
داوودي
2019/05/05 at 4:53 م (UTC 2) رابط التعليق
انت ما ناوي تتعزل وتكتب مذكراتك … فكر في الموضوع …………………..
مدحت الهادي
2019/05/07 at 10:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
هو أصلا هذا الشخص ليه ما زال خارج السجن ؟ وليه ما سجن إلى الآن ؟ يا ناس ما ياها الزي الحركات دي اللي بتكرهك الحياة زاتها
ابو خطوه
2019/05/27 at 6:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
شئ غريب الطيب مصطفي انت ما عندك دم ولا غبي زي ود اختك انت لسع بنكتب قورو من وشنا انا متأكد في مصلحه شخصيه مع عبد الزمار يوسف دا وطبعا اي واحد ما عايز يشوف كم أو يسمع صوتكم شيوعي صاح انا أجزم أن 70 في الميه من أهل السودان يشوف وجوهكم وأما منهم غورو في 60 الف داهيه