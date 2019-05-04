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سياسية

2019/05/04

2019/05/04


قلت لابن عوف وقوش الرئيس لازم يتنحى (بالحسنة بالرجالة)



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كشف الفريق جلال الشيخ عضو المجلس العسكري الانتقالي المستقيل ،تفاصيل جديدة عن الانقلاب عن الرئيس السابق عمر البشير والانحياز للثوار .
وأقسم جلال و(حلف بالطلاق) خلال لقاء له أمس مع أعيان قبيلة الجموعية أنة من قاد التغيير ،وقال :ذهبت لوزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف ومدير جهاز الأمن الفريق أول صلاح قوش وقلت لهما (دي فوضى وماممكن عشان 30 رجل أو حكومة نخسر الملايين)،

وقلت لهما :(الرئيس لازم يتنحى بالحسنة بالرجالة) ، حقنا للدماء ، وأضاف جلال: بعدها أصرو أن أكون عضوا بالمجلس العسكري الأنتقالي ، لكني قلت لهم (سيبونا) ونحن (كفانا) لكنهم لم يقتنعوا وقالوا لي (لازم تكون في المجلس )
وبحسب صحيفة الصيحة لفت الى أنة قال ل ( ابن عوف ): ( كتر خيرك انت قائدنا لكن مامقبول )فقال لي : (يجب ان نحافظ على الانضباط ) وسأعلن البيان وأتنحى للمحافظة على (السستم ) العسكري حسب قوله .

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        سوداني اصيل

        2019/05/24 at 12:26 م (UTC 2) رابط التعليق

        اي واحد فصلوه او قدم استقالة يطلع في الاعلام وعايز يعمل فيها بطل
        سيبونا بلاش حركات معاكم قاعدين تلاتين سنة عملتوا شنو

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