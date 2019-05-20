السودان.. قوى التغيير تقترح رئاسة بالتناوب بين العسكر والمدنيين

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إن جولة المفاوضات -التي تعقد مساء اليوم الاثنين مع المجلس العسكري الانتقالي- ستبحث مقترحا تقدمت به لتجاوز أزمة المجلس السيادي، ينص على أن تكون رئاسة المجلس دورية بين المدنيين والعسكريين.
وجددت قوى التغيير تأكيدها أن تكون الغلبة في المجلس السيادي للمدنيين، وذلك بعدما اتفقت مع المجلس العسكري في جولات التفاوض الماضية على أغلب الجوانب المتعلقة بالسلطات ومجالس الحكم خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تستمر ثلاث سنوات.
وتعذر التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين في جولة التفاوض التي جرت مساء أمس الأحد، بعدما تمسك كل طرف بموقفه المطالب بالأغلبية في المجلس السيادي بالإضافة إلى رئاسة المجلس.
وقال مراسل الجزيرة محمد الطيب إن جلسة المفاوضات استمرت نحو ست ساعات حتى فجر اليوم، وأضاف أنه كان متوقعا أن تكون هذه الجولة الأخيرة.
تأجيل الإعلان النهائي
وبعيد انتهاء الجلسة، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي وعضو وفد قوى التغيير مدني عباس مدني أنه تقرر تأجيل إعلان الاتفاق النهائي الذي كان يتوقع أن يتم مساء الأحد، ومواصلة التفاوض بينهما مساء اليوم.
وقال كباشي إنه تمت مناقشة هيكل السلطة الانتقالية، وتثبيت نقاط الجولات السابقة المتعلقة بصلاحيات ومهام وهياكل السلطة الانتقالية ومدة الفترة الانتقالية.
من جانبه قال مدني إنه جرى الاتفاق على مواصلة النقاش حول المرحلة الانتقالية. وكان الطرفان توصلا مؤخرا إلى اتفاق مبدئي على هياكل هذه المرحلة، وهي مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، وحكومة انتقالية تنفيذية، ومجلس تشريعي تكون أغلبية الثلثين فيه لقوى الحرية والتغيير.
كما أوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة نتائج لجنة التحقيق بشأن الأحداث التي سقط فيها قتلى وجرحى في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.
وكان المجلس العسكري أعلن مساء الأربعاء تعليق المحادثات 72 ساعة لحمل المحتجين على إزالة الحواجز والمتاريس التي أغلقوا بها طرقا وجسورا رئيسية بالخرطوم خارج موقع الاعتصام المستمر منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي.
الجزيرة نت
2 التعليقات
كرنقو
2019/05/21 at 1:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
يجب تغيير التيم المفاوض من نداء الحرية والتغيير. من فوضهم للتحدث باسم الشعب السوداني. هؤلاء القوم (المفاوضون اقصد) خرجو من رحم احزاب لا تؤمن بالرأي الاخر اساسا. الشيوعي وحزب البعث مثلا. تبا لهم سائر الايام والاشهر والسنوات
Abbaker
2019/05/21 at 11:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
حقو المجلس العسكري يسلم قوي الحرية والتغيير السلطة كاملة بدون ما يتدخل في اي شئ عشان بعد شهرين ينعدم الدقيق والوقود والدوا، والناس المعتصمة ترجع تاني ميادين الاعتصام لاسقاط النظام وترجع تاني للعساكر