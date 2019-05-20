خلافات أساسية بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي

تواصلت جلسات التفاوض بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير حيث إنعقدت يوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة جلسة تفاوضية أخرى وما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين.
إستشعار منا بالمسئولية التأريخية الواقعة على عاتقنا فإننا سنعمل من أجل الوصول لإتفاق عاجل ومرضى يلبى طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
وستتواصل اللجان الفنية بين الطرفين أعمالها.
إعلام المجلس العسكري الإنتقالي الخرطوم 21مايو2019
3 التعليقات
حر الراي
2019/05/21 at 2:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
حلها بسيط
الناس العامله غلبه اخرجوها بره اللعبه فورا
واوقعوا مع الناس القبضت من ابوظبي بتكتيك استخبارتي
وتكون النسب كالاتي
نداء السودان والدقير ووو30٪ من التشريعي
و2 منهم ف السيادي
وباقي الاحزاب الاغلبيه 70٪ ف التشريعي
وواحد ف السيادي
والعشره الاساسين من العسكر ف المجلس السيادي مع صلاحيات كامله لحين الانتخابات
ويا دار ما دخلك شر
قسمه عادله جدا بل فيها كرم شديد لمناضلي الكيبوردات واللقوها بارده ونطو فيها
جيش دعم امن دفاع شرطه
ع قلب رجلهم واحد
شعارهم ان ينصركم الله فلا غالب لكم
لا اله الا الله محمد رسول الله
حر الراي
2019/05/21 at 2:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
حلها بسيط
الناس العامله غلبه اخرجوها بره اللعبه فورا
واوقعوا مع الناس القبضت من ابوظبي بتكتيك استخبارتي
وتكون النسب كالاتي
نداء السودان والدقير ووو30٪ من التشريعي
و2 منهم ف السيادي
وباقي احزاب السودان الاغلبيه الخارج قوي التغيير 70٪ ف التشريعي
وواحد ف السيادي
والعشره الاساسين من العسكر ف المجلس السيادي مع صلاحيات كامله لحين الانتخابات
ويا دار ما دخلك شر
قسمه عادله جدا بل فيها كرم شديد لمناضلي الكيبوردات واللقوها بارده ونطو فيها
جيش دعم امن دفاع شرطه
ع قلب رجلهم واحد
شعارهم ان ينصركم الله فلا غالب لكم
لا اله الا الله محمد رسول الله
د/ احمد علي
2019/05/21 at 4:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
الي المجلس العسكري اقراء هذا وفتح مخك
“الخرطوم (رويترز) – لليوم الثاني على التوالي، أخفقت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف جماعات الاحتجاج والمعارضة في تحقيق انفراجة فيما يتعلق بالانتقال السياسي في البلاد، حسبما أعلن المجلس في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء.”
هذا الخبر من رويترز
يعني من اقرب الوكالات لمصنع القرار العالمي ،انظر ماذا تصنف جماعه التغيير “وتحالف جماعات الاحتجاج والمعارضة”
يعني انت يا مجلس عذرك جاهز
واوافق السيد حر الراي
عذرك للمجتمع الدولي اني سوف اتفق مع فصيل واحد لانهم مختلفون وكثيرين العدد جدا ولا تقدر ميزانيه الدوله علي تنصيب هؤلاء القوم ،،وطبعا مع تحريك من الامارات والسعوديه مع ترامب،
والموضوع انتهي
الا اذا كان بعض الضباط في المجلس مائلين للتغيير وهم بالتاكيد عددهم ضعيف جدا وممكن اخرجو هم كذلك من المجلس كما خرج صناع التغيير الاساسيين