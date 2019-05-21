محمد السر: شهر بهذا الوضع سيرجع تجمع المهنيين كجزء من الثورة وليس قائد للثورة

طول ما مجموعة الحرية والتغيير مصره تستفرد بالسلطة الانتقالية لن تمضي خطوة الي الامام،،، اشك في انهم سياسيين،،، مما يؤكد لنا انهم افشل من أن يديرو احزابهم ما بالك دولة،،،
للعلم الزمن في صالح القوي السياسية الاخري ،،، بهذا الوضع المتواصل هو تأكيدآ علي أن الجيش اكثر خبرة سياسية للاسف من مفاوضية ،،، إذا كان غيركم ،،، لرفضو التفاوض تمامآ،،، تبين سعيكم للسلطة وليس للوطن،،،
الحل في غيركم ،،، شهر بهذا الوضع سيرجع تجمع المهنيين لحجمه الحقيقي جزء من الثورة وليس قائد للثورة،،،
تحدثت هؤلاء عقولهم مطلبية وليس بنائية ،،،
#الثوار_كيف_تمام
محمد السر
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1 التعليقات
وليد
2019/05/21 at 3:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
نعم انتهت مرحلة التغيير وبدأت مرحلة التأسيس والبناء للوطن ولكنهم في مربع 89.