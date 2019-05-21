قضاة يتضامنون مع وكلاء النيابة المضربين

أعلن نادي قضاة السودان الذي يضم عدداً من القضاة، تضامنهم مع وكلاء النيابة في إضرابهم الذي نفذوه قبل أيام.
واعتبروا أن الإضراب يشير إلى منطلقات مهنية تهدف إلى إصلاح العدالة ومنسوبيها في مؤسساتهم المعنية بإقامة العدل وتطبيقه.
واعتبر القضاة في بيان صحفي حسب صحيفة الجريدة أمس، أن الدولة العميقة التي تركت من خلفها مناخاً سالباً يعيق تحقيق العدالة لدى النيابة، قد فعلت ذات الأمر في كل المؤسسات المناط بها إرساء العدالة مثل القضاء والنيابة والشرطة ووزارة العدل.
وشدد البيان، أن تحقيق العدالة والاطمئنان لسيرها، رهين بإصلاح حال تلك المؤسسات قبل البدء في أي تحقيق أو إجراء يقصد منه محاكمة عادلة.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
sawah sudani
2019/05/21 at 1:06 م (UTC 2) رابط التعليق
كل موظف يضرب عن العمل يفصل و يعين غيره من الشباب المؤهل الباحث عن عمل الذى يسعى لتعطيل حياة المواطن و البلاد يطرد من الخدمة بدون انذار او حقوق و يجب ان يعدل القانون لمصلحة المواطن و الوطن حتى نغلق الابواب أمام العملاء و الطابور الخامس.