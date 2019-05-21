التفاصيل الكاملة .. تعليق التفاوض بين “قوى الحرية والتغيير” و”العسكري”

تعثرت المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين، وتم تعليق المفاوضات بين الجانبين .
وبحسب تعمييم صحفي للمجلس العسكري فإن جلسات التفاوض بين الطرفين تواصلت مساء أمسن إلا أنه مازالت نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين .
وأضاف: “أستشعاراً منا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا فإننا سنعمل من أجل الوصول لإتفاق عاجل ومرضي يلبي طموحات الشعب السودان ويحقق أهداف ثورة ديمسبر المجيدة، مؤكداً أن أعمال اللجان الفنية بين الطرفين ستتواصل .
وقالت مصادر خاصة إنه لم يحدث إختراق في التفاوض بين الطرفين، حيث عدلت قوى الحرية والتغيير موقفها من أغلبية مدنية (8 مقابل 3) ورئاسة مدنية، وقدمت مقترحاً بأن تكون الأغلبية مدنية (6/5) والرئاسة دورية .
بينما تمسك العسكري بأغلبية عسكرية ورئاسة عسكرية، وتم رفع الإجتماع على أن يتم التواصل عبر لجنة فنية مشتركة لمواصلة النقاش وتقريب المسافات بين الموقفين ومن ثم تحديد أجتماع آخر .
في السياق وبحسب صحيفة السوداني، أكد عضو وفد التفاوض لقوى إعلان الحرية والتغيير صديق يوسف تمسكهم بالأغلبية للمدنيين في المجلس السيادة، مشيراً الى طرحهم أن تكون رئاسة مجلس السيادة دورية، إلا أن الأمر قوبل بالرفض من المجلس العسكري، وأكد في تصريحات صحفية أن المفاوضات معلقة لحين حدوث إختراق .
الخرطوم (كوش نيوز)
5 التعليقات
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سوداني حزين
2019/05/21 at 10:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
منذ البداية هذا ماخطط له الكيزان داخل المجلس العسكري اللعب علي الزمن حتي يتم تامين رموزهم بالمغادرة بمال الشعب والشي الاخر العمل علي تمكين انفسهم من ادارة شئون البلاد حتي لاتتعرض كوادرهم للمحاسبة لذلك علي قوي الحرية والتغير العمل علي أيصال مفهوم محدد الي المجلس العسكري اننا لن نقبل بأن نزيح حكم عسكري للقبول بحكم عسكري أخر ومن نفس الشلة للشعب أدوات كثيرة وبأذن الله قادرة علي أيصال صوتها للمجلس العسكري فنحن نريد مجلس سيادة مدني بمشاركة محدودة من المجلس العسكري فنحن نريد حكومة مدنية فعلية وليست صورية
بتاع كلو
2019/05/21 at 11:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
يارب و بحق هذا الشهر الفضيل ينط فيها عسكري
ما بيخاف ربه ويقلبها عليكم عشان كل واحد فيكم يرجع لي جحروا الطلع منو
معقولة بس
كل الزمن دا ولسع ما قادرين تتفقوا على الحاجة دي
وما هاميكم حال البلد الرجع مائة سنة لي وراء
والله إنتو لا شبه ديمقراطية ولا هم يحزنون
والدليل أنه ما في عهد ديمقراطي مر على السودان ممكن نذكره بالخير
الواضح
2019/05/21 at 12:05 م (UTC 2) رابط التعليق
فى تناقض وتضارب فى أقوال هؤلاء الأولاد: يقولون المجلس السيادى تشريفى فقط ولا صلاحيات له!! طيب دايرين بيهو شنوووو؟
sawah sudani
2019/05/21 at 12:51 م (UTC 2) رابط التعليق
حكم سيادى للجيش فترة انتقالية عامين فقط حكومة انتقالية لتسير الامور فقط و التجهيز للانتخابات و بدون اى صلاحيات إدارية تمثل كل الوان الطيف السياسي بما فيها المؤتمر الوطني . الشريعة دستور البلاد و اللغة العربية لغة البلاد و حكم الولايات كما هو عليه الآن.
الأحزاب اليسارية تمنح اقل تمثيل الحركات المسلحة خارج الاتفاق إلا فى حالة تسليم السلاح و التوقيع على السلام حينها يسمح لها بالتمثيل اما ان تركب ظهر الثورة فهذا من المستحيل .
للعلم فقط
اى اتفاق يخالف ما نقول إذن استعدوا للانقلاب القادم و لبحث كل كلب شيوعى و عميل لمخرج من السودان الان لان أحزاب اليسار قد استعرضت عضلاته بعد تنازل البشير و هاجمت الافراد و الأسر و المنازل و المؤسسات لتصفية الحسابات باليد و التاريخ لا يرحم فاستعدوا للحساب بمعروف الحزب الشيوعي لا يفهم إلا بلغة الدم و الضرب فانتم من بدأ المعركة و نهايتها عندنا
و ان غدا لناظره قريب
sawah sudani
2019/05/21 at 12:57 م (UTC 2) رابط التعليق
حكم سيادى للجيش فترة انتقالية عامين فقط حكومة انتقالية لتسير الامور فقط و التجهيز للانتخابات و بدون اى صلاحيات إدارية تمثل كل الوان الطيف السياسي بما فيها المؤتمر الوطني . الشريعة دستور البلاد و اللغة العربية لغة البلاد و حكم الولايات كما هو عليه الآن.
الأحزاب اليسارية تمنح اقل تمثيل الحركات المسلحة خارج الاتفاق إلا فى حالة تسليم السلاح و التوقيع على السلام حينها يسمح لها بالتمثيل اما ان تركب ظهر الثورة فهذا من المستحيل .
للعلم فقط
اى اتفاق يخالف ما نقول إذن استعدوا للانقلاب القادم و فلتبحث الكلاب اشيوعىة و العملاء لمخرج من السودان الان لان أحزاب اليسار قد استعرضت عضلاتها بعد تنازل البشير و هاجمت الافراد و الأسر و المنازل و المؤسسات لتصفية الحسابات باليد و التاريخ لا يرحم فاستعدوا للحساب بمعروف الحزب الشيوعي لا يفهم إلا بلغة الدم و الضرب فانتم من بدأ المعركة و نهايتها عندنا
و ان غدا لناظره قريب