المهنيون: لم نسقط نظام هوس ديني لإحلاله بآخر

دعا تجمع المهنيين المواطنين إلى عدم الالتفات لأي أصوات شاذة تهدف إلى شرخ السلام الاجتماعي السوداني ، وقال بحسب صحيفة آخر لحظة نؤكد أننا لم نسقط نظام هوس ديني إرهابي من أجل إحلاله بنفس الهوس والإقصاء ، وتوهم امتلاك القول المقدس .
الخرطوم (كوش نيوز)
دعا تجمع المهنيين المواطنين إلى عدم الالتفات لأي أصوات شاذة تهدف إلى شرخ السلام الاجتماعي السوداني ، وقال بحسب صحيفة آخر لحظة نؤكد أننا لم نسقط نظام هوس ديني إرهابي من أجل إحلاله بنفس الهوس والإقصاء ، وتوهم امتلاك القول المقدس .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
طواف
2019/05/21 at 12:20 م (UTC 2) رابط التعليق
اااخ أيها الملاحدة بداتم تتكشفون رويدا رويدا طلعو اخركم حتي يعرف الناس من تكونون ومن ورائكم وستظهر عمالتكم قريبا دجاج electronic يا رواكيب لو سمحتم تريدون أن ترموا الناس بالهوس هذة توم اند جيري جديدة ومفهومة الرسالة شكرا وصلت وانتم سامدون ونحن صامدون هذا الكلام الفارغ لا يغير شي عن حقيقتكم وانكشاف سيقانكم وقريبا الافتتاح انكشاف عوراتكم