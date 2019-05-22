اسلام صالح: لا أستبعد (ومثلما فعل السيسي) أن يخرج حميدتي على الشعب السوداني طالباً التفويض لحسم (الفوضى)

حميدتي يتقمص دوره تماماً، وهذا للأسف بفضل التصفيق الحار والتشجيع الذي لقيه من بعض منسوبي الثورة.. الذين إختاروا أن يغضوا الطرف عن ماضيه، متناسين أنه صنيعة النظام ويده التي كان يبطش بها.
وبعد تهديده لكل من تسول له نفسه إستخدام الحق المشروع في الإضراب، لا أستبعد (ومثلما فعل السيسي من قبل) أن يخرج على الشعب السوداني طالباً التفويض لحسم (الفوضى) ، فالمسيرة التي شهدتها الخرطوم الأسبوع الماضي تحت مسمى (حماية الشريعة) ماهي إلا بروفة لتنفيذ هذا السيناريو .
اسلام صالح
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2 التعليقات
كاب الجداد
2019/05/22 at 8:16 ص (UTC 2) رابط التعليق
مافي فوضى اكتر من أن تقوم مليشيات قبلية بدور القوات المسلحة السودانية
مافي فوضى اكتر من ان يمن الفريق ركن خلوة/ حميرتي علينا بدعمه لخزينة الدولة من دهب الشعب
لم تسقط بعد
Abbaker
2019/05/22 at 8:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
فعلا أصبحت فوضي
نتوقع حميدى ينط طالب تفويض منوالشعب
وهو مدعوم من الامارات والسعودية ومصر وبالتالي من إسرائيل التي تؤيدها أمريكا والدول الغربية كما فعل السيسي قتل المعتصمين وسط سكوت تام من الرأى العام الدولي
اذا طلب حميدتي تفويض هنا نا كتر اكتر من المعتصمين يمكن يؤيدوهو ليس لأنهم معه ولكن ضد الأحزاب اليسارية والحركات المسلحة