لجان تعلن توقيعها على دفتر الاضراب العام والعصيان المدني

أعلنت لجنة الأطباء السودان و لجنة الصيادلة المركزيتان، توقيعهما على دفتر الإضراب العام والعصيان المدني استجابة لنداء تجمع المهنيين السودانين الداعي إلى التصعيد، عقب تعليق التفاوض لجهة عدم التوصل لاتفاق حول المجلس السيادي.
وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها أمس أن أطباء السودان مستمرون في الإضراب الذي أشار البيان لكسره الرقم القياسي العالمي في الصمود والاستمرار، منذ ديسمبر من العام الماضي وحتى الآن.
وكشفت اللجنة عن استعدادها لتنفيذ كل أشكال الإضراب والتفرغ الكامل للعيادات الميدانية لمعالجة الجرحى والمصابين وتحويل المرضى للعلاج في عيادات مؤقتة خارج مسشفيات وزارة الصحة حتى الانتصار الكامل غير المنقوص لثورة الشعب بحسب البيان.
وفي سياق متصل أهابت لجنة صيادلة السودان المركزية بكل الصيادلة فـي كُل القطاعات الصيدلانيـة التجهيز للإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني العام وانتظار ساعة الصفـر، وأشارت اللجنة لإدراكها بأن الحقوق تُنتـزع انتـزاعا، وأن كل من وضع نفسه أمام تحد مع الشعب السودانـي فإن رهانه خاسر لا محالة.
الخرطوم: ندى رمضان
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
طارق
2019/05/23 at 12:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما بوقف شغلي وأكل عيشي عشان أحارب جيشي.