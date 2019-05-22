الشيوعي: لا نتوقع الوصول لاتفاق مع (العسكري)

وصف الحزب الشيوعي نتيجة جولة المفاوضات الأخيرة بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري بالمخيبة للآمال، متهماً المجلس بأنه امتداد للنظام البائد. وقال الحزب في بيان أمس إن المجلس العسكري يعد امتداداً للنظام المدحور لإبقائه على رموز النظام في مواقعهم القيادية في الجهاز الدولة وعلى المليشيات والمنظمات التابعة للنظام حتى يسهل عودة النظام تدريجياً وفق خطة معدة سلفاً يساهم فيها المجتمع الإقليمي والدولي لإعادة مشروع (الهبوط الناعم).
وتوقع الحزب حسب صحيفة الإنتباهة، عدم موافقة (العسكري) على رئاسة شخصية وأغلبية مدنية للمجلس العسكري، وأشار إلى أن البدائل يكمن في تصعيد النضال الجماهيري بمختلف أشكاله السلمية.
الخرطوم (كوش نيوز)
4 التعليقات
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أبوخليل
2019/05/22 at 1:57 م (UTC 2) رابط التعليق
أيها الشيوعيون الشائعون الفاشلون , الإتفاق سيتم وستتكون الحكومه الإنتقاليه ولا مكان لكم فيها أيها المأفونين وبعد الفتره الإنتقاليه شيلوا شلتكم وما تعشموا فى الإنتخابات إلا تتضامنوا مع الكيزان الشبهكم ديل ياااا وهههههممم
ود بندة
2019/05/22 at 3:18 م (UTC 2) رابط التعليق
قريبا سوف تدخلون جحوركم.
sawah sudani
2019/05/22 at 4:31 م (UTC 2) رابط التعليق
تضرب تقعد فى بيتك احتجاجات و قلة ادب و عصيان تتادب زى القرد
تانى سكب بس
قروش العمالة و الخيانة بكره بتكمل و أنتم نفسكم القطط السمان
انفضح أمركم الحساب جاااااااااكم
wad nabag
2019/05/22 at 5:35 م (UTC 2) رابط التعليق
هل ماحدث بالسودان انقلاب عسكري ام ثوره شعبيه فالاجابه علي
هذا السؤال تحل لنا كثير من التعقيدات الداخليه والخارجيه!! التصنيف الحقيقي الصحيح يؤكد بان الذي حدث ليس (انقلابا عسكريا)كامل الدسم!! وليس (ثوره شعبيه) منزوعه الاسنان العسكريه!!فاسقاط البشيرماكان ليحدث بالتظاهروالاعتصام فقط !! فلولا انحياز القوات المسلحه والدعم السريع للانتفاضه الشعبيه لسالت كثير من الدماء الطاهره!!!!!! وهذه خصوصيه الشعب السوداني المتميزبالوعي السياسي والتركيبه النفسيه المتوازنه التي تقبل الاخر وتنتهج السلميه لتحقيق الحريه والتبادل السلمي للسلطه والتنميه المتوازنه.والتاريخ السياسي يشهد ان هذا الشعب المتميزاسقط ثلاث انظمه عسكريه منذ الاستقلال !!!وسر النجاح يكمن في الائتلاف الوثيق (الشعبي العسكري)!!!اذن لماذا لانقنع الاتحاد الافريقي بهذه الحقيقه الواضحه وكذلك الاتحاد الاوربي ودول الترويكا ليعيدوا تعريف ماحدث بالسوان ويرفعوا عنا ضغوطهم الغير مبرره التي وضعت العقده في منشار المتفاوضين بالامس …ولان السياسه مصالح نحن نعلم ان الضغوط الغربيه جزء لايتجزاء من اجنده نيفاشا 2المعلنه التي يتبناها بعض قاده الحركات المسلحه !! ونحن نعلم ايضا مصلحه المواطن السوداني تكمن في الحفاط علي وحده ترابه وموارده وهولاء القاده جزء من الوطن يراعي مصالح بلاده ويعملون للحفاظ عليه مع اخوانهم بعد اسقاط النظام واتاحه الحريات!! لذلك فان اتحاد الرؤيا والكلمه والعمل ستجبر الخارج لاعاده تصنيف ماقمنا به داخليا .
لذلك علينا مواصله التفاوض مع العسكري كشريك اصيل بالمرحله الانتقاليه محدده المهام التي تقتضي وجودالعسكري كقائد مهيمن للعبور ,ومحو تناقض (عسكري مدني) من اذهان بعض مفاوضينا من قوي الحريه والتغير ونقبل بتقاسم المجلس السيادي بصلاحيات كامله الدسم….كذلك الوقف الفوري والابتعاد عن اللهجه التصعيديه بالاضراب والعصيان؟؟ لان التصعيد ضد العسكري عمل يجهض الانتفاضه المشتركه نفسها ويعمل لتفكيك تضامن قوي الحريه والتغيرولايعدوا ان يكون فعلا انتهازيا اقصائيا يصب في مصلحه فريق واحد من قوي الحريه والتغير… نجاح الانتفاضه وتميزها تم بالتضامن (الشعبي العسكري) فلنتماسك لنعبر نحو النجاح التام والاسقرار والتداول السلمي للسلطه والشفافيه والرقابه عندها لن تؤثر علينا ضغوط الترويكا ولا الاتحاد الافريقي ويمكن كشف خطأ تقيمهم لما قمنا به من تغير سلمي مميز ولاننا سنقدم انموذج الدوله الامثل بالمنطقه.