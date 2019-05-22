كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > سياسية > (500) مستقل يعلنون تحالفاً جديداً
الأقسام :

سياسية

2019/05/22

2019/05/22


(500) مستقل يعلنون تحالفاً جديداً



شارك الموضوع :

أعلن نحو (500) مستقل عن كيان جديد باسم (التحالف السوداني للمستقلين) يشمل نواباً مستقلين في البرلمان المحلول والمجالس التشريعية الولائية.

وقال رئيس اللجنة التمهيدية للتحالف مبارك النور في مؤتمر صحافي أمس، إن التحالف سيقدم طلباً اليوم للقاء المجلس العسكري بغية تقديم رؤيتهم حول الراهن السياسي وسبل الحل، وأشار إلى أن رؤيتهم تتلخص في إيلاء حكم البلاد في الفترة الانتقالية لمستقلين فقط وإبعاد الأحزاب عن الحكم، لجهة أنها متشاكسة.

وقال مبارك حسب صحيفة الإنتباهة، إنهم سيسلمون المجلس العسكري قائمة بأسماء المستقلين المرشحين لإدارة الفترة الانتقالية في كل مستويات الحكم.

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  2

2 التعليقات

      1. 1
        أبومصطفي

        2019/05/22 at 2:57 م (UTC 2) رابط التعليق

        بالله جايين هسي عشان يسلموهم السلطة يعني لابرهان ولا كيزان ولا أهل المنصة والميدان …. بالله أختشوا

        الرد
      2. 2
        sawah sudani

        2019/05/22 at 4:19 م (UTC 2) رابط التعليق

        نعم خطوة موفقة و بعون الله تعالى كل وطني مستقل معاكم

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.