(500) مستقل يعلنون تحالفاً جديداً

أعلن نحو (500) مستقل عن كيان جديد باسم (التحالف السوداني للمستقلين) يشمل نواباً مستقلين في البرلمان المحلول والمجالس التشريعية الولائية.
وقال رئيس اللجنة التمهيدية للتحالف مبارك النور في مؤتمر صحافي أمس، إن التحالف سيقدم طلباً اليوم للقاء المجلس العسكري بغية تقديم رؤيتهم حول الراهن السياسي وسبل الحل، وأشار إلى أن رؤيتهم تتلخص في إيلاء حكم البلاد في الفترة الانتقالية لمستقلين فقط وإبعاد الأحزاب عن الحكم، لجهة أنها متشاكسة.
وقال مبارك حسب صحيفة الإنتباهة، إنهم سيسلمون المجلس العسكري قائمة بأسماء المستقلين المرشحين لإدارة الفترة الانتقالية في كل مستويات الحكم.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
أبومصطفي
2019/05/22 at 2:57 م (UTC 2) رابط التعليق
بالله جايين هسي عشان يسلموهم السلطة يعني لابرهان ولا كيزان ولا أهل المنصة والميدان …. بالله أختشوا
sawah sudani
2019/05/22 at 4:19 م (UTC 2) رابط التعليق
نعم خطوة موفقة و بعون الله تعالى كل وطني مستقل معاكم