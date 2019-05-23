ميري انطوان: ما يسمي تجمع المهنيين وقوى اعلان الحرية والتغيير سرقوا ثورة الجياع

🔴🔥🔴 الانتقام والإقصاء والاحتكار السياسي من ضمن أساليب الدكتاتورية والأنانية والعنصرية .
بالنسبة للسودان لا يمكن إقصاء الاسلاميين من المرحلة الانتقالية كما يريدوا ويحاولوا بشدة ما يسمي تجمع المهنيين وقوي اعلان الحرية والتغيير 👇🏼👇🏼👇🏼
1 – ما يسمي تجمع المهنيين مجموعة من نقابات ( موازية ) يسيطروا عليها اليساريين . وهي مظلة ( وهمية ) اختبأوا تحتها الاحزاب اليسارية والحركات المسلحة لخدع ولتضليل الشعب الذي يرفضهم وايضا لتسويقها للمجتمع الدولي .
2 – قوي اعلان الحرية والتغيير لا تستطيع احتكار المرحلة الانتقالية بمفردها لعدة اسباب مختلفة وجميع هذه الاسباب تثبت بان ما يسمي تجمع المهنيين لم يقود المظاهرات بمفرده .
3 – توجد بوسترات فيها جداول للمظاهرات والمواكب في ولايات مختلفة صنعوها ووزعوها لجان حركات شبابية مستقلة تماما . وهذا يثبت بان ما يسمي تجمع المهنيين لم يقود المظاهرات بمفرده كما قال المجلس العسكري في الإعلام .
4 – لا يحق لمجلس عسكري انقلابي ان يعطي شرعية لجسم سياسي معين علي حسب مزاجه وفقط لان اصوات هذا الجسم عالية في التهديدات والوعيد في المنصة امام القيادة العامة .
5 – سوف لن يقبلوا الاسلاميين إبعادهم وإقصائهم اثناء المرحلة الانتقالية لان الكيزان والكوزات ( الحردانين ) شاركوا في المظاهرات لاسقاط النظام . هذا موثق في لايفات في الفيس بالاضافة الي ان عدد من الشهداء كانوا اسلاميين وايضا تم اعتقال عدد كبير في المظاهرات من شباب حزب المؤتمر الشعبي الذي كان قائدهم دكتور عمار السجاد .
6 – في نقطة مهمة جدا تعتبر ميزة وفي صالح ( الكيزان ) وهي بانهم قدموا دعوات لجميع الاحزاب اليسارية والحركات المسلحة والشخصيات القومية الوطنية المستقلة ( المقيمين في الداخل وفي الخارج ) للمشاركة في جلسات الحوار الوطني . و( الكيزان ) و( الكوزات ) رحبوا بجميع اليساريين الذين قبلوا هذه الدعوات الرسمية وانضموا للحوار الوطني .
7 – ( الخواجات ) والامريكان تحديدا شاطرين جدا في توزيع في الإعلام كلام جذاب وكلام معسول وكلام نفاق ومجاملات . لكن في نهاية الأمر الحكومة الانتقالية هي حكومة موقتة فقط وتكوينها شأن داخلي بحتة .
8 – منذ عدة ايام يتم توزيع فيديوهات عن دكتور محمد علي الجزولي ووصفه بانه من قيادات داعش .
اريد ان اعلق عن هذا الموضوع واقول لدكتور محمد علي الجزولي وهو عضو معي في عدة قروبات في الواتساب :
( يادكتور الجزولي انت شاهدت حملات اغتيال شخصيتي والبوستر المزور ( الوهمي ) الذي يوزعه اليساريين باستمرار في الاسافير عني كمعارضة لانني اهاجم وانتقد بشدة ما يسمي تجمع المهنيين وقوي اعلان الحرية والتغيير في حين منذ سنة كتب القيادي في قوي اعلان الحرية والتغيير الاستاذ محمد ضياء الدين منشور بان المناضلين كلموه عن الدعم المالي الذي انا أرسلته لهم لسنين طوييييييييييييييلة لدعمهم ولمصاريف العلاج ولأسر المعتقلين . طريقة الاحزاب اليسارية والحركات المسلحة المفلسين فكرا وأخلاقاً هي التشهير بالشرفاء وتشويه سمعتهم عشان يسكتوا ويبتعدوا عن الساحة السياسية ) .
9 – في ظل الوضع السياسي الراهن في السودان سوف تسقط الحكومة المدنية سريع جدا إذا كان استلمت السلطة بالكامل قوي اعلان الحرية والتغيير .
10 – ما يسمي تجمع المهنيين وقوي اعلان الحرية والتغيير سرقوا ثورة الجياع . هذه ثورة جياع لان الأزمة الاقتصادية كانت السبب الاساسي في تحريك الشارع في جميع الولايات ولهذا السبب تحديدا شاركوا في الثورة عدد كبير من الاسلاميين .
🔥🔴 لا احد ملزم قراءة هذا المنشور وفي نفس الوقت لا يستطيع احد ان يتحكم في تصرفاتي وفي كلامي .
الدين لله فقط والوطن ملك الجميع بالمساواة .
ميري انطوان صباغ
( مريم عيسي )
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8 التعليقات
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ود دكام
2019/05/23 at 10:14 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله أنك صادفة وهى فعلا ثورة الجياع لأن قوة الرحمن كانت سند وعضد لها لأن الله قال حرمت الظلم على نفسى وجعلته محرما بين عبادى الآن المهنيين ( عذرا أصحاب الأجندة ) النتنه مع عرمان وشلته تولوها ورفعوا سقف مطالباتهم لكن يمكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين خيرا فعلا يا المجلس العسكرى بدعوته لأنتخابات مبكرة فعلا ليس حماة بلدنا بل قلبكم على ترابو أكثر من هؤلاء الفاشلين خلوا يدكم على الزناد يابرهان ورفاقك ويا حميدتى ورفاقك ويا شرطتنا ويا جهاز الأمن والمخابرات كونوا صاحيين ولا يشغلوكم باأشياء انصرافية لا تناموا وعيونكم مغمضه بل تنام عين وتحرس عين الله يحفظكم ويسدد رميكم ويخذل عدؤوكم من بنى جلدتكم عملاء وخونة .
أبوعمر
2019/05/23 at 10:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلام سليم 100%
جميل بثينة
2019/05/23 at 11:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلام من يتعاطف من الاسلاميين وكانت له علاقات جميلة معهم
وهنا تحاول الاستاذة ان تكتب بدافع تصفية الحسابات مع المهنيين
وباقى اعلان الحرية والتغيير ونقول ليك يا استاذه الشعب السودانى
واعي جدا ويعرف اين تكون المصلحة ارتاحى انت بس
شملول
2019/05/23 at 12:35 م (UTC 2) رابط التعليق
الأخ/جميل بثينة لكنه في النهاية حقيقة !!!!!!!!!!!!!! وهذا ما يهمنا …
المهاجر
2019/05/23 at 12:03 م (UTC 2) رابط التعليق
المرأه هذه تعمل بالسفارة السودانية بلندن وهي تتبع لجهاز الامن
طواف
2019/05/23 at 12:30 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا عين العقل ولن يسرق هؤلاء المفلسين فكرا وخلقا الثورة هذة وصدقتي أن اسلوبهم التشوية لأنهم مفلسين بالحجة ويمكرون والله خير الماكرين جيد جدا خليهم يمسكو يومين وبعدها يتيهوا في الأرض كما تاه كفلائهم اليهود من قبل ولا يوجد ما يشير في المقال الي تصفية الحسابات يا جميل يا بثينة لن يستطيع أحد أن يبعد الإسلام عن حياتنا ولو اجتمعتم واجمعتم كل شراذم الأرض هذة حقيقة ولو أخطأت الحكومة السابقة ونهبت وسرقت لن يكون هذا سبب لنترك الإسلام ولن نجعله ولن نجعلكم تجعلونه سبب أو تستغفلونا به فنحن واعيين بكل شى ومتعلمين والحمدلله ولسنا جهلاء لن نترك الإسلام هذة رساله واضحة وبينه لا تحتاج إلي جدل أو تبرير
الفنجرى
2019/05/23 at 1:10 م (UTC 2) رابط التعليق
الزولة دى واضح انها من المنتفعين من النظام البائد نظام الفساد و المحسوبية, المصالح مع قطط الكيزان السمينة تطغى لدى الكثيرين على كل القيم و الاخلاق, هذه ثورة ضحى فيها الكثيرون بأرواحهم, احترمى نفسك!
عارف
2019/05/23 at 1:25 م (UTC 2) رابط التعليق
كلامك في محلو وحقيقة وصاح 100% لكن البقول البغلة في الابريق منو .؟