تعليق مرور القطار بساحة الاعتصام لاستشهاد (ثائر)

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، إيقاف مرور القطار عقب سقوط أحد الثوار -محمد أحمد الأمين- من قطار البضائع في ساحة الاعتصام، حيث لقي الثائر مصرعه على الفور في مشهد دامٍ وحزين.
وأضحت قوى إعلان الحرية والتغيير في نشرة على الصفحة الرسمية لتجمع المهنيين بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مدير هيئة سكك حديد السودان، ومدير التشغيل بالهيئة، لم يلتزما بتنفيذ الاتفاق بين الطرفين.
وتابع البيان “الاتفاق يقضي بإيقاف سير القطارات بعد يوم الإثنين الموافق 20 مايو لحين التحكم وضمان عدم صعود المواطنين أعلى القطار، وهو ما يعتبر إخلالاً بالاتفاق المبرم بين الطرفين والهادف لتمرير القطار وحمايته وتأمينه وحماية الثوار الأبرياء”.
وحمل التجمع في بيانه مدير السكة حديد ومدير التشغيل مسؤولية الحادثة، مؤكداً توقف مرور القطار بساحة الاعتصام لحين وضع الحلول الناجزة التي تضمن سلامة الجميع.
يُشار إلى أن عودة حركة القطارات جاءت بعد تعليق المجلس العسكري الانتقالي التفاوض مع “الحرية والتغيير”، ووضع عدد من الاشتراطات من بينها إعادة المتاريس إلى حدود 6 أبريل وفتح مسار القطارات.
شبكة الشروق