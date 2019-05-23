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سياسية

2019/05/23

2019/05/23


السودان: هل يخشى المجلس العسكري من الإضراب ولماذا؟


السودان - علم السودان - السودان علم

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حثت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج على التوصل سريعا الى اتفاق بين المتظاهرين السودانيين والمجلس العسكري الحاكم بما يسمح بوضع سلطة الحكم الاساسية مع المدنيين، معتبرة أن عدم القيام بذلك سيجعل من الصعب عليها العمل مع السلطات الجديدة.

فرانس 24

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1 التعليقات

      1. 1
        الزعيم

        2019/05/23 at 4:11 م (UTC 2) رابط التعليق

        كما قال بعض الاخوان
        محاصرين لينا 300 سنه خلاااص
        جات ع سنتين ،،ما احاصرونا واقطعونا ما اساسا محاصرين،،وامريكا بعد رفعت الحصار الدولار طار وصل التسعينات
        عايزين الحصار تاني عشان انزل زي ما كان 15 ولا 18

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