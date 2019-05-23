ضَابط مُتقاعد: (عبد الله البشير) قدّم كشوفات لمئات الأجانب لمنحهم الجنسية

أكّد عضو اتّحاد ضباط الشرطة المتقاعدين صلاح ميرغني، أنّ منح الجنسية بالتجنُّس سلطة أصيلة لرئيس الجمهورية وفق شروطٍ مُحدّدةٍ، وقال صلاح لـ(الصيحة): في الفترة الأخيرة وبعد أن فَتَحَ الرئيس المخلوع عمر البشير الباب وأصبح يمنحها لكُلِّ من هَبّ ودَبّ، أصبحت تجارة مُربحة وبخاصّة لمُقرّبين ونافذين منه، مُؤكِّداً أنّ شقيقه (عبد الله البشير) استخراج الجنسية لعددٍ كبيرٍ من السوريين، وأضاف: حسب علمي، فإنّ الجنسية الواحدة تُكلِّف عشرة آلاف دولار، وقال صلاح: (كُنت استفسر مُدير عَام السِّجل المدني عن جنسيات الأجانب والفوضى فيها، وكان يقول: لي ماذا أفعل وتصلني تصديقاتٌ من رئيس الجمهورية)..!
وأكّد مسؤولٌ بالسجل المدني فضّل عدم ذكر اسمه لـ(الصيحة)، صحة المعلومات التي كشف عنها صلاح ميرغني عن (عبد الله البشير)، وقال إنّه كانت تصلهم كُشُوفات منه بمائة شخص، وآخر بخمسين شخصاً، وكُشُوفات أُخرى مُصَدّقَة من رئاسة الجمهورية.
الخرطوم: محيي الدين شجر
صحيفة الصيحة
1 التعليقات
Osama
2019/05/23 at 8:44 م (UTC 2) رابط التعليق
اعدموا الكلاب فهولاء ليسوء ببشر ولا يوجد من يترحم علي هذة العائلة الوسخة لعنة الله علي عمر البشير وال البشير في هذا الشهر الريحم