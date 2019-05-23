رئيس الأركان في السودان يشارك في احتفالات الجيش الشعبي بدولة جنوب السودان

عاد إلى البلاد بعد زيارة ناجحة لدولة جنوب السودان رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد شارك خلالها في احتفالات العيد السادس والعشرين لقوات الدفاع الشعبية (الجيش الشعبي).
وشهد إلى جانب رئيس الأركان الجنوبي وبتشريف رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت افتتاح مباني وزارة الدفاع بجوبا والتي جرت على شرف احتفالات العيد.
وعلى هامش الزيارة التقى رئيس الأركان المشتركة بنظيره الجنوب سوداني الفريق أول قبريال جوك ريك.
وبحث اللقاء علاقات التعاون العسكري وسبل تعزيزها وآفاق العمل المشترك، وأمن الجانبان على كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في هذا الصدد.
الخرطوم في 23-5-2019م (سونا)