تغريدة ل الهندي عزالدين يسخر فيها من مجلس سيادة بأغلبية مدنية قائلا: خلو الخِتم في بيت “صديق يوسف”

سخر الكاتب الصحفي الأستاذ الهندي عز الدين من مقترح الامام الصادق المهدي بشأن المجلس السيادي الذي طرحه يوم الخميس، مغرداً : ” أيّد الإمام الصادق المهدي مقترح أغلبية “مدنية” في مجلس السيادة لصالح قوى التغيير ، مقابل الموافقة على الرئاسة “العسكرية”، إذن هي مدنية للتصويت، وعسكرية للتوقيع والختم المُزيّن بلقب “فريق أول ركن” !!
مضيفاً : بالمرة أعملوا “خِتم” باسم الفريق البرهان وخلوه في بيت صديق يوسف!!، في إشارة للقيادي بالحزب الشيوعي عضو التفاوض.
وكان رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، قد دعا الخميس إلى تشكيل مجلس سيادة لحكم البلاد بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية، بعد تعثر وتوقف مفاوضات نقل السلطة للمدنيين بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
وقال المهدي، خلال حديثة في منتدى سياسي في الخرطوم “إن الصيغة التي ينبغي ان نحددها ونحميها بحزم في العلاقة العسكرية المدنية؛ هي اقامة مجلس سيادي في ظل نظام برلماني بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية”.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
صخابي مصر فتى الشرق العظيم المهدي فتى الساحل الحقيقي ( لاكذب ) .
2019/05/24 at 5:18 ص (UTC 2) رابط التعليق
هم دماغهم تعبانه مش قادرين يفهموا إن دي دولة وفي مناطق فيها خط أحمر ( الجيش الأمن المخابرات ) وما ينفعش يكون لهم الأغلبية وبعد كدة يتجاوزوا الخطوط الحمراء ويتدخلوا في شعل ( الجيش والأمن والمخابرات ) ده المفروض كمان إن الجيش والأمن والمخابرات يجمعوا معلومات وتحريات عن هؤلاء قوى الحرية والتغيير والساسة اللي عايزين تكون لهم اغلبية ويسيطروا على مؤسسات الدولة ، مش يمكن عملاء مش يمكن خونة مش يمكن فيهم جواسيس عملاء لدول معادية هم مفكرينها إيه ( زريبة بهايم ) دي ( دولة ) كل زول يلم نفسه بقا أنا شايف بقا إن المخابرات والأمن يتخذوا الإجراءات اللازمة تجاه هؤلاء الناس اللي عايزة تسيطر على كل حاجة في الدولة يمكن لهم جهات أجنبية بتدعمهم وأجندات خارجية بتدعمها أمريكا وغيرها من الأعداء ، الناس دي أنا مشتبه فيهم مش مرتاح لهم ، يا ريت ناس الأمن والمخابرات يشوفوا شغلهم بقا علشان كل واحد يتلم ويعرف حجمه كويس ويعرف يعني إيه ( دولة ) إيه المسخرة دي هو لعب عيال ، على رأي ( حميدتي ) في ( مستهبلين ) جدع يا حميدتي جابهالكوا من الأخر ( لا فض فوك ) يا حميدتي هههههههههههههههههه اديهم ( كمان ) .