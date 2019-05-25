تيار نصرة الشريعة: نرفض الإتفاق الإقصائي بين (المجلس العسكري) (وقوي الحرية)..والفورة مليون

رفض الالاف من أنصار تيار نصرة الشريعة ودولة القانون في السودان اي إتفاق ثنائي بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير يؤسس للإقصاء والوصاية ، مؤكدين تمسكهم بثوابث المجتمع السوداني واخلاقه الفاضلة وإعلاء قيم الشريعة الاسلامية وذلك مساء يوم الجمعة خلال مسيرة (وحدة الصف) التى نظمها التيار
وشن الامين العام لتيار نصرة الشريعة د/ محمد علي الجزولي هجوما على تسوقه بعض الكيانات وابواقها المحلية والدولية عن ان الحوار السياسي لنقل السلطة بين الجيش وقوي الحرية والتغيير فقط ، وهو أمر يعد بمثابة تضليل للشعب مطالبا تلك الجهات بتصحيح مسارها والإهتداء بشعار الثورة (حرية سلام وعدالة) ،
وطالب الجزولي الجيش بضرورة إن يتحاور مع جميع فصائل الشعب وهذا ما يحب ان تكون عليه الامور ، منوها الى ان خيارات التيار مفتوحة في مواجهة اي اتفاق لا يراعي فصائل الشعب ودورها الثورى ، ليزيد بقوله (والفورة مليون)
ودعا الجزولي الى ضرورة الإهتمام بأسر الشهداء من خلال تمليكهم مشاريع انتاحية بالتعاون مع البنوك ومؤسسات التمويل فضلا عن تحقيق العدالة لذويهم.
فيما أكد ممثل التيار بولاية النيل الابيض الشيخ سعيد حامد أنهم اتوا للمشاركة في نصرة الدين والشريعة من بوفد مصغر من كافة الشرائح والفئات ، معلنا في الوقت ذاته ان النيل الابيض سند الاسلام ومشهود لها في الفترات السابقة.
من جانبه جدد ممثل التيار بولاية الجزيرة ان تيار نصرة الشريعة لن يتواني في الدفاع عن مكاسب اهل السودان ووقفتهم امام هجمة اليسارالبائنة على قيم المجتمع السوداني المتجذرة الواضحة كرابعة الشمس في وضح النهار ، فيما أشار ممثل ولاية النيل الازرق اشار الى اسبقية ولايتهم في الخروج على نظام الانقاذ وانهم ماخرجوا لإقصاء الشريعة ونهجها ، معلنا عن برنامج للتيار بولايته بداية الاسبوع القادم بمشاركة قيادات التيار المركزي.
وعقب اداء صلاة التراويح ترحم تيار نصرة الشريعة على القيادي علي حسنين الذى الذى رحل اليوم وصلوا عليه صلاة الغائب ، معددين سيرته ومواقفه الحية في كافة القضايا وعلى رأسها الحقوق والعدالة.
وردد الالاف عقب مساء يوم الجمعة امام القصر الجمهوري بالخرطوم.. يابرهان احسبها صاح الشريعة هي المفتاح: ثوار احرار حنصحح المشوار ورفعوا لافتتات تدعو إلي عدم الاقصاء السياسي في السودان
وردا على دعوة المجلس الانتقالي لإقامة انتخابات مبكرة اعلن التيار استعدادهم التام لخوصها ، بعد ان يتوفر الاجماع على صياغة قانون جديد للإنتخابات ومراجعة القانونين المرتبطه بالعملية ، ودعا التيار عضويته بالمركز والولايات الى الاستعداد والأهبة لإي طارئي بجانب الجاهزية لترتيبات المرحلة ذات الصلة.
الخرطوم : الحاكم نيوز
1 التعليقات
الترم
2019/05/25 at 3:04 ص (UTC 2) رابط التعليق
الله ينصركم، ماانخلقنا الا للإسلام ولانرضى الا بحكم من خلقنا هو ادرى بنا