المؤتمر الوطني يدعو منسوبيه لإعلاء القيم الوطنية والعمل ساعة إضافية طوال فترة الدعوة للعصيان للمدني !!

تداول نشطاء فيسبوك صباح السبت نداء من حزب المؤتمر الوطني رغم إقصائه من الساحة السياسية بأمر من المجلس العسكري الإنتقالي والحجز على مقراته وأصوله.
وجاء نص النداء بحسب ما نقل محرر النيلين (تدعو أمانة العاملين بالمؤتمر الوطني منسوبيها على إعلاء القيم الوطنية ، والعمل على توفير الخدمات للمواطنين وخاصة في القطاع الخدمي (المستشفيات والمراكز الصحية والكهرباء والمياه) ، ورداً على دعوات الإقصاء وما يسمى بتطهير الخدمة المدنية ، نأمل منا الجميع العمل ساعة إضافية طوال فترة الدعوة للعصيان للمدني .
والدعوة موجهة إلى المعاشين والطلاب والشباب لتقديم الإسناد ، من أجل توفير الخدمات للمواطنين خلال الشهر الكريم ).
الخرطوم/معتصم السر/النيلين