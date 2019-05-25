البرهان في أول زيارة خارجية ممثلاً للسودان فى قمة الملك سلمان

ذكرت مصادر محلية، اليوم السبت ان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني سيمثل السودان في قمة الملك سلمان .
وفي وقت سابق، دعت السعودية إلى قمتين طارئتين إحداهما خليجية والأخرى عربية في مكة يوم 30 مايو لمناقشة تداعيات الهجوم على الناقلات وهجوم بطائرة مسيرة مسلحة بعد ذلك بيومين على منشآت نفطية سعودية وأعلن الحوثيون مسئوليتهم عنه.
وقال المسئولون بحسب المصادر إن البرهان الذي تولى رئاسة المجلس منذ أكثر من أربعين يومًا، سيشارك في القمتين اللتين ستُعقدان بمكة المكرمة حيث تعد اول زيارة خارجية لرئيس المجلس العسكري الانتقالي عقب الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير .
وذكرت المصادر أن وفد مقدمة مشاركة الفريق البرهان سيتجه إلى المملكة غدًا، وأوضحت أن القمتين هما قمة منظمة المؤتمر الإسلامي وقمة الجامعة العربية، بحسب صحيفة الصيحة .
المشهد السوداني