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سياسية

2019/05/25

2019/05/25


وصول رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى مصر



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أوردت مصادر صحفية في نبأ عاجل، أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، وصل إلى القاهرة، اليوم السبت، لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الراكوبة نيوز

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