وصول رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى مصر

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2019/05/25
2019/05/25
أوردت مصادر صحفية في نبأ عاجل، أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، وصل إلى القاهرة، اليوم السبت، لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
الراكوبة نيوز
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