تجمُّع المهنيين يُحدِّد الثلاثاء المُقبل موعداً للإضراب السياسي

حَدّد “تجمُّع المهنيين السودانيين” يوم الثلاثاء المُقبل، موعداً لتنفيذ الإضراب السِّياسي الشامل، وأعلن جدولاً للتصعيد الثوري تمهيداً لتنفيذ العصيان المدني والإضراب السِّياسي الشامل، من أجل تَسليم مقاليد الحكم لسُلطة مدنية الانتقالية، وفقاً لإعلان الحُرية والتّغيير.
وأوضح التجمُّع في بيان أمسٍ، أنّ الترتيبات تبدأ اعتباراً من اليوم “السبت” بإطلاق حَملة مُناقشات ولقاءات قيادات “الحُرية والتّغيير” في الميدان ومع المجموعات المُختلفة خارج الميدان، ومُخاطبة المُعتصمين حول جدول التّصعيد التّدريجي، فَضْلاً عن تسيير مواكب الأحياء والمناطق بالعاصمة والأقاليم للإعلان عن الإضراب السِّياسي وجدول الفعاليات، وإطلاق حَملة خيمة العصيان داخل الأحياء والمناطق بالعاصمة القومية والأقاليم. وأعلن أنّه سيتم غداً الأحد، إطلاق نداء تشكيل لجان الإضراب داخل المُؤسّسات والشركات والقطاعات المهنية والحرفية، مع تصعيد العمل الدعائي داخل المُؤسّسات والشركات والقطاعات تمهيداً لإعلان الإضراب اعتباراً من الثلاثاء والأربعاء ٢٨ و٢٩ مايو تحت شعار “السُّلطة المدنية”، بجانب مُواصلة حَملة التوقيع على دفتر الحُضُور الثوري، وتفعيل مواكب لجان الأحياء بالعاصمة والمُدن ووصولها الى القيادة العامة لقوات الشعب المُسلّحة وغيرها من سُوح الاعتصام بالأقاليم، وأوضح أن يوم الاثنين المُقبل سيشهد مواصلة التوقيع على دفتر الحضور الثوري، وحملة بناء واستكمال بناء لجان الإضراب داخل المُؤسّسات والشركات والقطاعات المهنية والحرفية، ومُواصلة حملة خيمة العصيان والعمل الدعائي لإضراب الثلاثاء والأربعاء والعصيان المدني. وحَدّدَ التُّجمُّع، الثلاثاء لبداية الإضراب من داخل المؤسسات والشركات الخاصّة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية، واستمراره ليوم الأربعاء والاتّجاه إلى ميادين الاعتصام بالعاصمة والأقاليم وتفعيل خيمة العصيان داخل الأحياء، واختيار اللجان التمهيدية للعصيان المدني، وأكّد التجمُّع أنّه سيتم رفع الإضراب يوم الخميس المُقبل، مع تسيير مواكب السُّلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة والأقاليم.
الخرطوم: محمد جادين
صحيفة الصيحة
1 التعليقات
بابو
2019/05/25 at 4:50 م (UTC 2) رابط التعليق
نتمنى ان ينسلخ تجمع المهنيين من قوي اعلان الحرية والتغيير …وان يكون التفاوض في تكوين حكومة مشتركة في الفترة الانتقالية بين المجلس العسكري وتجمع المهنيين فقط ….. والتذهب الاحزاب ان كان فيها فايده لصندوق الانتخابات بعد المرحلة الانتقالية