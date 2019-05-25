“البرهان” يُشارك في قِمّتي “مكة المكرمة” في أول زيارة خارجية

أكّدت مصادر حكومية موثوقة لـ (الصيحة) أمس، أنّ رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سيُشارك في القمّتين اللتين ستُعقدان بمكة المكرمة في أول مُشاركة خارجية، بعد توليه رئاسة المجلس منذ أكثر من أربعين يوماً، عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وأوضحت مصادر بالرياض، أنّ فعاليات القمّتين ستبدأ في 25 رمضان الحالي، فيما كشفت ذات المصادر، معلومات جديدة حول الزيارة الخَاصّة التي ابتدرها نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى المَملكة، وذكرت أنّ طائرة سعودية خاصة أقلّت “حميدتي” من مطار الخرطوم إلى جدة، وتَـــــمّ ترتيبها من قبل المجلس وقوات الدعم السريع.
إلى ذلك، أكّدت المصادر، أنّ وفد مُقدِّمة مُشاركة الفريق البرهان سَيتوجّه الى المملكة غداً، وأوضحت أنّ القمّتين هما قمة منظمة المؤتمر الإسلامي وقمة الجامعة العربية.
وتُشير (الصيحة) إلى أن “البرهان” تلقّى قبل فترة دعوة خادم الحرمين الشريفين للمُشاركة في القمتين، وقد قبلَ الدعوة.
الخرطوم: مريم أبشر
صحيفة الصيحة
1 التعليقات
Ali ALsudani
2019/05/25 at 4:32 م (UTC 2) رابط التعليق
يجب حل الحركة الاسلامية وحزبها المؤتمر الوطني واعلانهم جماعة ارهابية وعدم السماح لاى من اعضائهم بالمشاركة السياسية مدى الحياة جزاءا لكل جرائمهم التى ارتكبوها في حق المواطن والوطن من قتل وتعذيب وارهاب وجلد للنساء وسرقة ونهب اموال الشعب ومقدراته
يجب ان يكون الاعلان بواسطة المحكمة
اعلان الكيزان جماعة ارهابية مطلب الثورة الاول