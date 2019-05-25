العسكري السوداني يدشن صلاحياته السيادية.. تجمع الحرية والتغيير لن ينطق بكلمة لانه معني بالدوري المحلي

خلاصة حديث رئيس المجلس العسكري (البرهان) في القاهرة ؛ ان السودان يتجه لقطيعة مع قطر وتخفيض كبير للتنسيق مع اثيوبيا وهذا قطعا سيكون في ملف مياه النيل ؛
واما في ليبيا فالخرطوم ستدعم توجهات خليفة حفتر وبالنسبة لجنوب السودان فالراجح ان الاتحاد الافريقي هو من سيدير الملف وستنتهي مسألة مفاوضات سوبا ؛
والاهم من هذا كله تشكلت حكومة ام لا فملف العلاقات الخارجية (سيادي) يدار بصلاحيات للمجلس العسكري ولن ينطق تجمع قوى الحرية والتغيير وبكلمة لانه معني بالدوري المحلي المؤهل للممتاز ولا شأن له بالمشاركات الخارجية…صفا واسترح.
محمد حامد جمعة
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