السيسي والبرهان يتفقان على “دعم الإرادة الحرة” لشعب السودان

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، السبت، على أولوية دعم “الإرادة الحرة” للشعب السوداني واختياراته، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة المصرية القاهرة.
وكان مراسل “سكاي نيوز عربية” قد أفاد بوصول رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى القاهرة، لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري بشأن تطورات الأوضاع في السودان.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي وصل على متن طائرة خاصة، وتم استقباله باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار.
وتأتي زيارة البرهان إلى القاهرة عقب زيارة قام بها نائبه محمد حمدان دقلو، الخميس، إلى السعودية، التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.
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