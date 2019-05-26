ألم يكن زين العابدين بن علي علمانيا وكذلك حسني مبارك، فلماذا ثارت عليهم شعوبهم!؟

♦️سؤال العقل وجواب العاقل بالكلام المعقول ؟
♦️السؤال
ألم يكن زين العابدين بن علي علمانيا !؟
فلماذا ثار عليه شعبه ؟
ألم يكن حسني مبارك علمانيا ؟
فلماذا ثار عليه شعبه ؟
إذن هنالك ثورات شعوب على أنظمة علمانية؟
وبهذا المنطق نقول العلمانية أيضا لا تصلح لحكم الشعوب لانها فشلت في تحقيق مطالبهم !
فلماذا يطالب البعض بالعلمانية وقد جربتها شعوب المنطقة ،ورفضتها وثارت عليها ؟
قد يقول قائل :ليس العيب في العلمانية إنّما العيب في الحكام ؟
في حسني وزين العابدين
إذن بناءً على ماسبق العيب ليس في الشريعة الإسلامية
ونقول بنفس مقالتكم العيب في البشير والإنقاذ وحزب المؤتمر وليس في الشريعة الإسلامية .
وليس من العدل أن تنكروا على من يدافع عن الشريعة ويطلب بحكمها؟
وهنا أتوجه بالسؤال لكل من ينادون بالعلمانية ويطالبون بها :
أيهما أفضل للبشرية
نظام وضعه الإله الحكم العدل اللطيف الخبير
أم نظام وضعه الإنسان الظلوم الجهول
جواب العقل لكل عاقل سيكون هو المعقول
ومن أحسن من الله حكماً لقومً يوقنون
د.مدثر أحمد إسماعيل الباهي
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