أستجواب البشير في قضية مقتل الشهيد أحمد الخير

استجوب فريق من النيابة العامة الرئيس المعزول عمر البشير، في قضية مقتل الشهيد أحمد الخير بهدف ضمه إلى قائمة المتهمين الذين سيقدمون للمحكمة.
وقالت صحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الأحد” وقال مصدر موثوق إنّ البشير نفى إصدار أية توجيهات بقتل المتظاهرين، موضحًا بأنّ كل الأوامر كانت تختصر على فتح الشوارع وعدم الفوضى والحفاظ على الأمن، ناكراً أية صلة له بمقتل الشهيد المعلم أحمد الخير أو احتجازه.
وبحسب المصادر فإنّ النيابة الآن تعمل على التحقيق في عدد من القضايا المرفوعة في مواجهته، وستخضعه خلال الأيام المقبلة لاستجواب جديد في الدعوى التي تقدّم بها عدد من المحامين اتهموه فيها مع آخرين بالانقلاب على الشرعية وتقويض النظام الدستوري وحل مؤسسات ونقابات الدولة.
وذكر وبحسب صحيفة الجريدة، أن البشير كان قد أقر بالتهم المتعلقة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال، وأشار الى أسماء ذات علاقة بالقضية بعد أن داهمت قوة أمنية مقر إقامته وعثرت على كميات كبيرة من العملة الأجنبية والمحلية .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
جميل بثينة
2019/05/26 at 2:41 م (UTC 2) رابط التعليق
انت كنت رئيس ومسؤول من الرعية لذلك تحاسب علي قتل كل سودانى
فى هذه البلاد واذا كنت ما عارف البيحصل فى البلاد فى زول قال ليك خليك
رئيس انت جيت بالدبابة ودخلت القصر الجمهوري و30 سنه سرقة ووقتل ونهب
وتقول ما عارف الاعدام قليل عليك
فتى الشرق العظيم المهدي فتى الساحل الحقيقي .
2019/05/26 at 5:08 م (UTC 2) رابط التعليق
اللي بيستجوب البشير عن مقتل احمد الخير غبي هو البشير عسكري ولا قائد قوة ولا رئيس قاعد في القصر أهو على كل حال الرجل برئ لم يصدر أي أوامر بقتل المتظاهرين ، قتلوا القتيل ومشوا في جنازته وركبوا الثورة وضحوا بالبشير عايزين يعملوه كبش فداء يا معرصين ، كسمين ام القاضي اللي يحقق مع البشير سيده وسيد امه وسيد السودان وتاج راسوا ، تحيا الرئيس والقائد العظيم عمر البشير ، سلام سلاح لأجدع قائد وحاكم عربي في المنطقة العربية المعرصة .