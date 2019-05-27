حميدتي: سنحاسب المتورطين بالفساد ونقسم بأننا لن نسلم السودان إلا إلى أياد أمينة

لفت نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو إلى أن “قوات الدعم السريع موجودة بتعليمات من الجيش”، مشيراً إلى أن “الثورة ثورة جوع وخبز”، مضيفاً: “لسنا سعداء بالانتشار العسكري الكبير في الخرطوم لكننا مجبرون”.
واشار إلى أن “قوى الحرية والتغيير لا تبحث عن شركاء بل عن مشاركة رمزية”، لافتاً إلى أن “قوى الحرية تريد تغيير كل الأجهزة بما فيها الدعم السريع والأجهزة الأمنية والمدنية”، مضيفاً: “لن نقفل باب التفاوض ولكن يجب إشراك الآخرين في الحراك السوداني”.
وأضاف: “سنحاسب المتورطين في الفساد والملف في صميم مسؤوليتنا”، مشيراً إلى أنه “لدينا القاعدة الجماهيرية الأكبر في السودان ونقسم بأننا لن نسلم السودان إلا إلى أياد أمينة ولن نوقف التفاوض ولكن يجب إشراك الجميع في الحراك السوداني”.
المشهد السوداني