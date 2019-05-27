مباحثات مهمة لعرمان مع مسؤول أمريكي رفيع بالخرطوم

أجرى نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودانن شمال، ياسر عرمان، اليوم”الإثنين” مباحثاتٍ مع القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم، ستيفن كوتسيس، حول الأوضاع الراهنة بالسودان. وإلتقي المسؤل الاميركي الإثنين بوفد الحركة الشعبية لتحرير السودان العائد إلى الخرطوم برئاسة، نائب رئيس الحركة الشعبية وسكرتير العلاقات الخارجية بتحالف نداء السودان، ياسر عرمان.
وقال تصريح صحفي مكتوب للوفد إن اللقاء هدف لمناقشة سبل المضي قدمًا في إنشاء حكومة بقيادة مدنية، مؤكّدًا أنّ أية ترتيب للفترة الإنتقالية يجب أن يتضمن حوارًا شاملاً من أجلّ سلامٍ دائم. وأضاف “يجب السماح لجميع الفصائل المستعدة للإنضمام بالعودة إلى السودان فورًا ودون أيّة قيود”.
الخرطوم: الانتباهة أون لاين