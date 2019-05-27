محمد حمدان يشيد بشباب حملة (حنبنيهو) ويقول: “ما دايرين تمييز، البيأكله مدير الشرطة يأكله الجندي”

أشاد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بشباب الحراك الثوري الذين ما زالوا متمسكين بسلمية الثورة .
وأعلن عن تبنيه لشباب حملة (حنبنيهو) الذين ينظفون الطرقات ويطلونها بالبوهيات.
وأضاف نحيي شباب الحراك الثوري الشرفاء الذين خرجوا من أجل الوطن وضيق الحال، وأزمة السيولة في البنوك)، وأوضح قائلاً: “كل الأزمات كانت مفتعلة من رموز النظام السابق بغرض الإطاحة بالرئيس السابق، لكنها أطاحت بكل النظام ورموزه” .
وجدد الفريق أول محمد حمدان دقلو اتهامه لجهات لم يسمها بترويج الشائعات لخلق فتنة بين الأجهزة الأمنية، القوات المسلحة والدعم السريع من جهة والأمن والشرطة من جهة أخرى .
وقال لدى مخاطبته قوات الشرطة بمقر شرطة محلية الخرطوم بحضور مدير عام الشرطة الفريق عادل محمد أحمد بشائر ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق خالد بن الوليد وعدد من قادة الشرطة، مساء يوم (الاثنين)، قال: “إن الدعم السريع موجود في الخرطوم بتوجيهات القوات المسلحة، وأنا ما سعيد بكثافة القوات النظامية في الخرطوم لأنها مدينة آمنة لكن مجبورين لأن هذا الوضع فُرض علينا فرض ولم نسعى له، وأضاف نقول رُبّ ضارةٍ نافعة لأن هذا الوضع وحّد قواتنا ومتّن العلاقة بينها وجعلها تعمل بروح طيبة، مما جعلنا نحن نعمل في المجلس بذات الروح” .
وأقسم نائب رئيس المجلس العسكري بعدم تمسكهم بالسلطة قائلاً: “والله نحن ما متمسكين بالسلطة، ولن نغلق باب التفاوض، لكن هناك من يريد أن ينفرد بالحكم دون غيره لتنفيذ أجندة من شأنها أن تخلق فتنة بين مكونات البلاد، لذلك نحن لا نسلمها إلا لأيدي أمينة ونزيهة” .
وأضاف “نحن في المجلس مسؤولين مسؤولية كاملة عن حسم الفاسدين وملاحقتهم ومحاكمتهم ، وكل من يتواطئ في تنفيذ القانون” .
ووجه النائب قوات الشرطة بتنفيذ القانون، وممارسة عملها بمهنية عالية وفرض هيبة الدولة، بمساعدة القوات النظامية الأخرى، وتعهد بتحسين متسوى المعيشة دون تمييز ، قائلاً “تاني ما دايرين تمييز، البيأكله مدير عام الشرطة يأكله الجندي”.
الخرطوم 27-5-2019م (سونا)
1 التعليقات
صديق حسين
2019/05/28 at 2:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
شوفو حقارتو بناس الشرطه دي وصلت كيف؟؟“تاني ما دايرين تمييز، البيأكله مدير عام الشرطة يأكله الجندي” و طيب ماذا عن الدعم السريع و الا اكلهم مفروز؟؟