وزارة الصحة: التوقف عن العمل يدفع ثمنه المريض

أكدت وزارة الصحة الاتحادية أن التوقف عن العمل يدفع ثمنه المريض، وعقدت نقابة المهن الطبية والصحية اجتماعاً بحضور وكيل وزارة الصحة الاتحادية والمدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم ورئيس النقابة والأمين العام لنقابة الصحة بولاية الخرطوم، مع أعضاء الهيئات والفرعيات والوحدات الصحية المختلفة بجميع مستشفيات ولاية الخرطوم حسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
سوداني حزين
2019/05/28 at 11:26 ص (UTC 2) رابط التعليق
دا الهدف من قيام المجلس العسكري الكيزاني بأعادت نقابات الكيزان للعمل حتي تقوم بهذا الدور المخزل ولكنهم نسوا ان الشرفاء كسروا حاجز الخوف وان الثورة والاعتصام قاما من أجل المريض حتي يجد مجانية العلاج والدواء