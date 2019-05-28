كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > سياسية > مليشيات إثيوبية مسلحة تتوغل (5) كيلو داخل الحدود السودانية
الأقسام :

سياسية

2019/05/28

2019/05/28


مليشيات إثيوبية مسلحة تتوغل (5) كيلو داخل الحدود السودانية



شارك الموضوع :

توغلت مليشيات إثيوبية مسلحة بعمق خمسة كيلو داخل الأراضي السودانية في منطقة “أم دبلو” بمحلية بأسندة الحدودية .

وقامت المليشيات الحدودية بنهب نحو مائة وأربعين رأساً من الماشية وقتل أحد الرعاة واقتياد أخر، وكشفت ذات المصادر وبحسب صحيفة الانتباهة بان المليشيات بدأت تنشط حركتها هذه الأيام في قرى الشريط الحدودي بصدد أنفاذ عمليات نهب وفلاحة الأراضي السودانية .

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  1

1 التعليقات

      1. 1
        جميل بثينة

        2019/05/28 at 1:27 م (UTC 2) رابط التعليق

        عشان قلنا الدعم السريع والجيش لحماية البلاد والعباد واتركوا الامور
        السياسية وادارة امور الاقاتصاد للمدنيين اذهبوا استردوا هيبة الدولة السودانية

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.