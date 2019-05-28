المجلس العسكري يعلن محاسبة أفراد حراسة منزل قوش

جدد نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ، رغبتهم في إجراء انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر لتسليم الشرطة لمدنيين يمثلون الشعب مؤكداً أن مهمتهم التخطيط للإنتخابات ، قاطعاً بأن المشاركة في الحكومة ستكون بنسبة ممثلي الحزب ، وأضاف لازم نعدكم كم عشان ما تخمونا ساي وتغشو الناس .
وقال دقلو خلال مخاطبته قوات شرطية بكلية الشرطة والقانون أن الإنتخابات لاختيار حكومة من الشعب مش ديل في إشارة لقوى الحرية والتغيير .
وإضاف بحسب صحيفة التيار ديل يشاركوا من ضمن الناس نحن عارفنهم فلان وفلان بمثلوا شنو هل نحن مقطوعين من شجر وما عندنا قواعد والعندو قواعد أكثر مننا يرفع يدو ، وإذا عجبهم يشاركوا من ضمن الناس ما عجبهم يختاروا العايزنوا اليوم قبل بكرة .
واعلن حميدتي في مخاطبته عن محاسبة مجلسه لأفراد الامن المتورطين في منع الشرطة والنيابة من القبض على مدير جهاز الامن السابق صلاح قوش وتفتيش منزله .
وإستكمل لا أريد التطرق لحادثة مدير الجهاز لكين الحكاية دي يومها بجي وحنتكلم فيها وحنعمل شنو .
وقال حميدتي أن البعض طالبه بعدم الحديث والتهدئة في الوقت الراهن وزاد مافي مجاملة ولا مهادنة أنا كلامي واضح عشان ما يغشوا الناس .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
صلاح قلق
2019/05/28 at 12:47 م (UTC 2) رابط التعليق
ديل اكلوا السمح والديش اكل طعمية واتخطوا الرتب بي رتب وهمية
عمرصديق
2019/05/28 at 1:05 م (UTC 2) رابط التعليق
الـكـوز الذميــم لبــﻼدنا أصــبـح حــــاكـم
ضد شعبُه الصّبور يعلن حروب ويخاصم
بي دينـا الحنيـف الشرعو واضح وحازم
يـتـﻼعب ويفـتــي يســوْ حــدودهمَـغـــانِم
في جوفو الخبـيـث كم لـي حقوقـاً هاضم
ولي رزق العـيـال يقلــع عــديل ويـﻼكـم
يا ربي الـقـديــر البــي عـبـــادك عـــالـم
تنتفض اﻷلــوف تخلـع رئيســنا الظــالم
الـكــوز الـذميــم سـرّاق مؤنـــة الغيـــر
فـــي عــهـده البـلـد مـا صـابـها أبداً خير
الجــوع والظلــم مــا يـصـــيـبو إﻻ فقيـر
والهنــا والسرور لي كـوزنا دون الغيـر
مــن زمـنـــاً قديــم معـروفة لينا سماتك
الشين والفَسَـل متأصــﻼت فـــي ذاتـــك
الزيـــغ والضــﻼل واكـل الحـرام حقاتك
والحيــا والعفاف محرومة منـّا صـفاتـك
ده أوصاف النفاق والغَبـْـرة في محاياهو
أُبي ود سَلول وكمــان عُــدي أشــبــاهـو
السبب البخلــي الـوش يسـب فـي قفـاهو
لـلـرزق الحــرام والســرقة فــاغر فاهو
يــا ريـّـس كـــفــاك العـرضــة والنـطيــط
للشــعب الفقير مـا بجيبـو بصـلـة وزيـت
الموت والقَبـُر ديــل لـيـــهـم اتـنـاســـيـت
ولـلـواجــب العليــكَ نـكــرت واتـبـرّيـــت