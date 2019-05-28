هيئة المياه والكهرباء: لا علاقة لنا بالإضراب ونقدم خدمات إنسانية

أعلنت هيئة المياه والكهرباء أنهما مؤسسات خدمية ولا علاقة لهما بالإضراب أو العصيان. وقال رئيس الهيئة الفرعية لمياه ولاية الخرطوم محمد الحسن إدريس، إن الهيئة مؤسسة خدمية، فيما قال مسؤول بالكهرباء إن الكهرباء لا تعرف الإضراب.
وأضاف إدريس أننا في المقام الأول نقدم خدمة إنسانية للمواطن ولاعلاقة لها بإضراب إو عصيان وأن كل المحطات والآبار الجوفية تعمل بصورة منتظمة.
وأبان أن محطات المياه النيلية والآبار الجوفية المنتشرة بالولاية تعمل بطاقتها القصوى، وأوضح أن نظام الورديات الصباحية والمسائية في المحطات كافة يعمل وفق البرمجة المعتادة.
وامتدح روح التفاني والحس الوطني العالي لعمال الهيئة على مر الأيام والسنوات في تعظيم مهنتهم الإنسانية، لافتاً إلى أدوارهم المشهودة خلال مسيرة الهيئة الممتدة التي لم تشهد توقف عامل عن أداء واجب في أحلك الظروف والمواقف، مشدداً على أهمية إعلاء قيمة العمل من أجل قيم الولاء للوطن في هذا المنعطف الذي تمر به البلاد.
ومن جهته، أكد مسؤول كبير بهيئة الكهرباء إن الكهرباء منذ تاريخها الطويل لا تعرف الإضرابات أو العصيان، وأضاف أننا نقدم خدمة للجمهور ولن تنقطع خدماتنا أبداً ومكاتب الكهرباء فاتحة لكل الناس وأي زول عندو مطالب إقابلنا ولسنا مؤيدين للإضراب.
شبكة الشروق