تجمّع المهنيين بقطاع الكهرباء يصدر بيانًا بشأن حادثة مكتب توزيع الرياض

أصدر تجمّع المهنيين بقطاع الكهرباء بيانًا اليوم”الثلاثاء” على خلفية الأحداث التي شهدها مكتب توزيع الكهرباء بالرياض.
وقال البيان الذي حصل”باج نيوز” على نسخة منه إنّ مجموعة من فلول النظام السابق قامت بمحاولاتٍ عدة لإفشال إضراب قطاع الكهرباء عامة وإضراب شركة التوزيع.
وبحسب البيان فإنّ المجموعة قامت بنزع الملصقات المعلنة عن الإضراب، وإجبار قسم الحسابات بالرئاسة على صرف رواتب العاملين،وتسيير موكب يدعو لعدم الانصياع للإضراب في جميع الشركات، وإعتقال مهندسي وفنيي وموظفيي مكتب توزيع الرياض بواسطة الدعم السريع وهم في جهة غير معلومة الآن، كما تمّ تهديد الكثير من مدراء مكاتب التوزيع الفرعية في حال مواصلة الإضراب.
وأكّد تجمّع المهنيين بقطاع الكهرباء بأنّ المجموعة رفعت السلاح في بعض مكاتب الخرطوم وأجبرت الصيرافة على بيع الكهرباء بواسطة الدعم السريع.
وأعلن التجمّع عن تمسّكهم بالسلمية وأنّ في ذات الوقت يمتلك قوة أكبر من سلاح قوات الدعم السريع، وأنّ مليون رصاصة لا تساوي ضغطة ذر عليهم.
وطالب تجمّع المهنيين بقطاع الكهرباء من جميع العاملين بالمكاتب الفرعية إخلاء المكاتب فورًا والإلتزام بتوجيهات مدراء المكاتب وموجهات الإضراب التي تمّت بواسطة اللجنة والتوجه فورًا لمكتب توزيع الرياض.
الخرطوم: باج نيوز