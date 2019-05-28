اتحاد نقابات عمال السودان يقرّ بعدم التقيّد بإضراب سياسي لا يخدم المواطن

أقرّ الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بأنّه يقف في خندقٍ واحد مع قضايا العاملين وحقوقهم، مؤكّدًا أنّه لا يتقيّد بالإضراب السياسي الذي لا يخدم مصالح المواطنين ولا العمال.
وقال رئيس اتحاد نقابات عمال السودان يوسف علي عبد الكريم بحسب وكالة سونا للأنباء اليوم”الثلاثاء” إنّ العمل بجميع المؤسسات يسير بصورة طبيعية، وأنّ العاملين يؤدون واجبهم بروح وطنية عالية.
وأضاف”جميع الخدمات من كهرباء ومياه وطيران ونقل ومواصلات واتصالات ومصارف ومخابز لم تتأثر بدعوات الإضراب وأن الاتحاد العام لنقابات السودان يشكر ويشيد بالمسؤولية الوطنية للعاملين”.
وطالب اتحاد نقابات عمال السودان العاملين بمواصلة العمل والاستمرار بذات النهج من أجلّ تقديم الخدمات للمواطنين.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير الدخول في إضراب شامل وعصيان مدني مفتوح في حال عدم التوصّل إلى اتفاقٍ نهائي مع المجلس العسكري.
ومنذ أبريل المنصرم يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم لمزيد من الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لمدنيين.
الخرطوم: باج نيوز