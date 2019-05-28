استجابة واسعة لنداء قوى الحرية والتغيير في المنطقة الصناعية

أغلقت معظم المحالات التجارية الخاصة بالإسبيرات والورش بالمنطقة الصناعة بالخرطوم اليوم”الثلاثاء” استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير في إطار التصعيد ضد المجلس العسكري لعدم الإيفاء بتسليم السلطة لمدنيين.
ورصد محرر”باج نيوز” بعد جولة ميدانية قام بها عن شلل تام ضرب المنطقة الصناعة بالخرطوم بعد امتناع أصحاب المحلات التجارية العمل دعمًا لقوى الحرية والتغيير.
ويعتصم آلاف السودانيين منذ أبريل المنصرم أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في أعقاب ثورة أطاحت بنظام عمر البشير مطالبين بحكومة مدنية.
الخرطوم: باج نيوز