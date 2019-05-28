بنوك بالخرطوم تزاول أعمالها وعدد منها ينفذ الاضراب

كشفت جولة لـ(وكالة السودان للانباء) يوم الثلاثاء لعدد من البنوك بالخرطوم عن استمرار عمل بنوك بصورة عادية، فيما قام عدد من العاملين بالبنوك بتنفيذ الاضراب الذي دعت إليه قوى الحرية والتغيير يومي الثلاثاء والأربعاء حيث لاحظت أن عدداً قام بتنفيذ الاضراب والبعض الآخر ظل مزاولا لعمله بشكل طبيعي.
ووقفت “سونا” على سير العمل ببنك الخرطوم الرئاسة حيث لاحظت أن عددا من العاملين مضربين عن العمل ونظموا وقفة احتجاجية أمام البنك مطالبين باسراع تنفيذ الحكومة المدنية، فيما لم يضرب البعض عن العمل .
ولاحظت (سونا) في جولتها لبنك فيصل الاسلامي الرئاسة بالخرطوم حول سير العمل بالبنك أن كل العاملين يمارسون اعمالهم بصورة عادية وكذلك بنك الادخار والتنمية الاجتماعية وبنك ام درمان الوطني.
بنك العمال الوطني نفذ عدد من العاملين الإضراب وانتظم البعض الآخر في العمل بصورة عادية وكذلك سار العمل بصورة طبيعية ببنك السودان المركزي.
الخرطوم 28-5-2019م (سونا)